Ex-atacante do Bahia atinge marca histórica após voltar ao Brasil

Marcelo Cirino - Foto: Divulgação | Amazonas

Atacante com passagem de apenas oito jogos pelo Bahia em 2022, Marcelo Cirino marcou o centésimo gol da carreira após reestrear no futebol brasileiro com a camisa do Amazonas. O jogador de 34 anos atuou no futebol da Indonésia em 2025 e participou da vitória por 2 a 1 da equipe amazonense contra o Manaus nesta sexta-feira, 23.

Apesar de ter defendido o Bahia, foi no Athletico-PR que Cirino mais se destacou, com as conquistas da Copa Sul-Americana (2018) e Copa do Brasil (2019). No Tricolor, o atacante chegou em meados de 2021, mas só conseguiu estrear em 2022 por conta de uma grave lesão.

Por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o atleta marcou dois gols em oito jogos, mas rescindiu contrato em comum acordo com o Tricolor alegando motivos pessoais. O episódio aconteceu uma semana após atentado ao ônibus que feriu o goleiro Danilo Fernandes, momentos antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova.

"Uma sensação inexplicável, inesquecível, fazer o centésimo gol aqui no Amazonas que abriu as portas para mim. Estou muito feliz com um momento que vai ficar marcado para sempre", disse o jogador após marcar pelo Amazonas.

Além de Athletico e Bahia, Cirino também soma passagens por Flamengo, Internacional e Operário, além do futebol dos Emirados Árabes Unidos, China e Indonésia.