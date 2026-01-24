ESPORTES
Ex-atacante do Bahia atinge marca histórica após voltar ao Brasil
Jogador deixou o Tricolor em 2022 e atualmente defende o Amazonas
Por Lucas Vilas Boas
Atacante com passagem de apenas oito jogos pelo Bahia em 2022, Marcelo Cirino marcou o centésimo gol da carreira após reestrear no futebol brasileiro com a camisa do Amazonas. O jogador de 34 anos atuou no futebol da Indonésia em 2025 e participou da vitória por 2 a 1 da equipe amazonense contra o Manaus nesta sexta-feira, 23.
Apesar de ter defendido o Bahia, foi no Athletico-PR que Cirino mais se destacou, com as conquistas da Copa Sul-Americana (2018) e Copa do Brasil (2019). No Tricolor, o atacante chegou em meados de 2021, mas só conseguiu estrear em 2022 por conta de uma grave lesão.
Leia Também:
Por Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o atleta marcou dois gols em oito jogos, mas rescindiu contrato em comum acordo com o Tricolor alegando motivos pessoais. O episódio aconteceu uma semana após atentado ao ônibus que feriu o goleiro Danilo Fernandes, momentos antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova.
"Uma sensação inexplicável, inesquecível, fazer o centésimo gol aqui no Amazonas que abriu as portas para mim. Estou muito feliz com um momento que vai ficar marcado para sempre", disse o jogador após marcar pelo Amazonas.
Além de Athletico e Bahia, Cirino também soma passagens por Flamengo, Internacional e Operário, além do futebol dos Emirados Árabes Unidos, China e Indonésia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes