Bahia demonstra interesse em lateral do Sport destaque na Copinha

Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport - Foto: Igor Cisneyros | Sport

Na busca por reforçar ainda mais suas divisões de base, o Bahia demonstrou interesse no lateral-esquerdo Samuel Sousa, destaque do Sport na Copinha. Conforme apurou o Portal A TARDE, o Tricolor fez uma consulta pelo jogador de 19 anos, mas recebeu uma negativa do Leão da Ilha.

O jovem foi titular da campanha do clube pernambucano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, apesar de curta, terminou de forma invicta. A equipe foi eliminada na segunda fase da competição pelo América-RN, após empate no tempo regulamentar e disputa de pênaltis.

Samuel Rosa não é o único nome da Copinha que interessa ao Bahia. O clube se movimenta para reforçar a sua base como parte da ambição de transformar o setor no melhor do Brasil. A revelação foi feita pelo próprio CEO da equipe, o peruano Raul Aguirre.

Uma das nossas missões é fazer o Bahia ter a melhor academia (divisão de base) do Brasil. Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor Raul Aguirre - CEO do Bahia

O trabalho realizado — não somente focado em reforços e investimentos, mas também em processo de maturação dos jovens atletas — já tem dado frutos, inclusive ao time profissional treinado por Rogério Ceni.

Nomes como Dell, Ruan Pablo, Jota, Pedrinho, Roger Gabriel, Lyan e Caio Suassuna foram utilizados pelo técnico na equipe principal e são considerados promessas, assim como jogadores que simbolizam grandes investidas, como Kauê Furquim e David Martins.