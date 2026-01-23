ESPORTES
Bahia demonstra interesse em lateral do Sport destaque na Copinha
Jogador de 19 anos foi titular do Leão na Ilha na maior competição de base do Brasil
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
Na busca por reforçar ainda mais suas divisões de base, o Bahia demonstrou interesse no lateral-esquerdo Samuel Sousa, destaque do Sport na Copinha. Conforme apurou o Portal A TARDE, o Tricolor fez uma consulta pelo jogador de 19 anos, mas recebeu uma negativa do Leão da Ilha.
O jovem foi titular da campanha do clube pernambucano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, apesar de curta, terminou de forma invicta. A equipe foi eliminada na segunda fase da competição pelo América-RN, após empate no tempo regulamentar e disputa de pênaltis.
Samuel Rosa não é o único nome da Copinha que interessa ao Bahia. O clube se movimenta para reforçar a sua base como parte da ambição de transformar o setor no melhor do Brasil. A revelação foi feita pelo próprio CEO da equipe, o peruano Raul Aguirre.
Uma das nossas missões é fazer o Bahia ter a melhor academia (divisão de base) do Brasil. Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor
O trabalho realizado — não somente focado em reforços e investimentos, mas também em processo de maturação dos jovens atletas — já tem dado frutos, inclusive ao time profissional treinado por Rogério Ceni.
Nomes como Dell, Ruan Pablo, Jota, Pedrinho, Roger Gabriel, Lyan e Caio Suassuna foram utilizados pelo técnico na equipe principal e são considerados promessas, assim como jogadores que simbolizam grandes investidas, como Kauê Furquim e David Martins.
