Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia demonstra interesse em lateral do Sport destaque na Copinha

Jogador de 19 anos foi titular do Leão na Ilha na maior competição de base do Brasil

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

23/01/2026 - 18:20 h
Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport
Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport -

Na busca por reforçar ainda mais suas divisões de base, o Bahia demonstrou interesse no lateral-esquerdo Samuel Sousa, destaque do Sport na Copinha. Conforme apurou o Portal A TARDE, o Tricolor fez uma consulta pelo jogador de 19 anos, mas recebeu uma negativa do Leão da Ilha.

O jovem foi titular da campanha do clube pernambucano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, apesar de curta, terminou de forma invicta. A equipe foi eliminada na segunda fase da competição pelo América-RN, após empate no tempo regulamentar e disputa de pênaltis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Samuel Rosa não é o único nome da Copinha que interessa ao Bahia. O clube se movimenta para reforçar a sua base como parte da ambição de transformar o setor no melhor do Brasil. A revelação foi feita pelo próprio CEO da equipe, o peruano Raul Aguirre.

Uma das nossas missões é fazer o Bahia ter a melhor academia (divisão de base) do Brasil. Não é a segunda, não é a terceira, não é uma das melhores, é a melhor
Raul Aguirre - CEO do Bahia

Leia Também:

Metrô aumenta segurança em operação especial para o BaVi neste domingo
Vitória x Bahia: onde assistir e prováveis escalações do Ba-Vi
Bahia x Vitória: quem venceu mais clássicos entre 2016 e 2026?

O trabalho realizado — não somente focado em reforços e investimentos, mas também em processo de maturação dos jovens atletas — já tem dado frutos, inclusive ao time profissional treinado por Rogério Ceni.

Nomes como Dell, Ruan Pablo, Jota, Pedrinho, Roger Gabriel, Lyan e Caio Suassuna foram utilizados pelo técnico na equipe principal e são considerados promessas, assim como jogadores que simbolizam grandes investidas, como Kauê Furquim e David Martins.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Samuel Sousa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Samuel Sousa, lateral-esquerdo do Sport
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x