ESPORTES

Aos 40 anos, ex-Bahia marca em final e ergue mais uma taça na Colômbia

Atacante conquistou o segundo título com a camisa do Santa Fe

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/01/2026 - 19:24 h
Rodallega conquista mais um título pelo Santa Fe
Rodallega conquista mais um título pelo Santa Fe -

Após quebrar o recorde de gols marcados da sua carreira no ano passado, o atacante Hugo Rodallega, ex-Bahia, já fez um grande feito em 2026. O jogador de 40 anos marcou dois gols nas finais da Superliga Colombiana e contribuiu com mais um título nacional do Santa Fe, que bateu o Junior Barranquilla por 4 a 1 no placar agregado.

O atleta balançou a rede no empate em 1 a 1 na partida de ida, disputada fora de casa, e fez um dos gols da vitória por 3 a 0 no jogo de volta, como mandante. A competição tem formato semelhante à Supercopa do Brasil, mas é disputada entre os campeões do "Torneio Apertura" e o "Torneio Finalización" do campeonato colombiano 2025.

Rodallega marcou 25 gols em 48 jogos disputados em 48 jogos pelo Santa Fe e já iniciou a atual temporada com o pé direito. Desde que chegou ao Tricolor em meados de 2021, o colombiano só faz aumentar o número de tentos a cada ano.

Quantidade de gols marcados por Rodallega desde 2021

  • (Bahia) 2021 - 6 gols e uma 1 assistência em 22 jogos;
  • (Bahia) 2022 - 13 gols e 3 assistências em 38 jogos;
  • (Santa Fe) 2023 - 14 gols e 1 assistência em 38 jogos;
  • (Santa Fe) 2024 - 18 gols e 8 assistências em 50 jogos;
  • (Santa Fe) 2025 - 25 gols e 3 assistências em 48 jogos.

Revelado pelo Quindío, da Colômbia, Rodallega também defendeu o Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa (México), Wigan, Fulham (Inglaterra), Akhisar, Trabzonsport e Denizlispor (Turquia).

