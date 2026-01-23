ESPORTES
Aos 40 anos, ex-Bahia marca em final e ergue mais uma taça na Colômbia
Atacante conquistou o segundo título com a camisa do Santa Fe
Por Lucas Vilas Boas
Após quebrar o recorde de gols marcados da sua carreira no ano passado, o atacante Hugo Rodallega, ex-Bahia, já fez um grande feito em 2026. O jogador de 40 anos marcou dois gols nas finais da Superliga Colombiana e contribuiu com mais um título nacional do Santa Fe, que bateu o Junior Barranquilla por 4 a 1 no placar agregado.
O atleta balançou a rede no empate em 1 a 1 na partida de ida, disputada fora de casa, e fez um dos gols da vitória por 3 a 0 no jogo de volta, como mandante. A competição tem formato semelhante à Supercopa do Brasil, mas é disputada entre os campeões do "Torneio Apertura" e o "Torneio Finalización" do campeonato colombiano 2025.
Rodallega marcou 25 gols em 48 jogos disputados em 48 jogos pelo Santa Fe e já iniciou a atual temporada com o pé direito. Desde que chegou ao Tricolor em meados de 2021, o colombiano só faz aumentar o número de tentos a cada ano.
Quantidade de gols marcados por Rodallega desde 2021
- (Bahia) 2021 - 6 gols e uma 1 assistência em 22 jogos;
- (Bahia) 2022 - 13 gols e 3 assistências em 38 jogos;
- (Santa Fe) 2023 - 14 gols e 1 assistência em 38 jogos;
- (Santa Fe) 2024 - 18 gols e 8 assistências em 50 jogos;
- (Santa Fe) 2025 - 25 gols e 3 assistências em 48 jogos.
Leia Também:
Revelado pelo Quindío, da Colômbia, Rodallega também defendeu o Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa (México), Wigan, Fulham (Inglaterra), Akhisar, Trabzonsport e Denizlispor (Turquia).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes