Líder do Paulistão, Palmeiras vence São Paulo e afunda rival na crise

O clássico entre Palmeiras e São Paulo entregou o jogo mais atrativo do Campeonato Paulista até o momento. Atuando em casa e buscando resposta após a goleada sofrida diante do Novorizontino, o Verdão reagiu, venceu o Choque-Rei por 3 a 1 e chegou à liderança provisória do Estadual.

Mesmo com equilíbrio nas ações e mais de 20 finalizações somadas, foi o Palmeiras quem mostrou mais eficiência. Maurício abriu o marcador, Bobadilla deixou tudo igual para o Tricolor, mas Flaco López recolocou os donos da casa em vantagem. Já na reta final, Khellven apareceu para fechar o placar e confirmar a vitória

Com o resultado, a equipe palmeirense alcança os 12 pontos na primeira fase, assumindo momentaneamente o topo da tabela. O posto, porém, ainda pode mudar caso o Red Bull Bragantino, que soma 10, vença o Santos no duelo marcado para domingo, na Neo Química Arena.

Do outro lado, o São Paulo amplia o momento turbulento: permanece com apenas quatro pontos e passa a flertar com a zona de rebaixamento, hoje ocupada por Noroeste (4) e Ponte Preta (1).

Na sequência do Paulistão, o Palmeiras entra em campo no domingo, às 20h30, fora de casa, contra o Botafogo-SP. Já o Tricolor paulista joga antes, no sábado, também às 20h30, quando recebe o Santos. Antes disso, os dois clubes estreiam no Brasileirão 2026 na quarta-feira: o Verdão enfrenta o Atlético-MG como visitante, enquanto o São Paulo encara o Flamengo.

Além do impacto na tabela, o resultado reforça o domínio recente do Palmeiras no clássico. O clube chegou a dez partidas sem perder para o rival, com seis vitórias e quatro empates desde julho de 2023, igualando a maior série invicta já registrada no histórico do Choque-Rei.