HOME > ESPORTES
ESPORTES

Com reforço e força máxima, Vitória está relacionado para o Ba-Vi

Leão da Barra recebe o Bahia neste domingo, 25, às 16h

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 13:47 h
Jair Ventura
Jair Ventura -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Bahia pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em Salvador, com 23 jogadores na lista. Será o primeiro clássico Ba-Vi na temporada 2026.

As novidades na lista ficam pelas presenças do recém contratado Luan Cândido, do meia Pablo e do zagueiro Zé Marcos, estes dois últimos que cumpriram suspensão no último compromisso da equipe.

Por outro lado, o volante Edenilson, o zagueiro Edu e o atacante Kike Saverio, que estavam no grupo que enfrentou a Juazeirense, dessa vez ficaram de fora.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
  • Laterais: Jamerson, Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Matheuzinho, Pablo, Ronald e Zé Breno;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer.
Imagem ilustrativa da imagem Com reforço e força máxima, Vitória está relacionado para o Ba-Vi
| Foto: Divulgação | EC Vitória

