Com reforço e força máxima, Vitória está relacionado para o Ba-Vi
Leão da Barra recebe o Bahia neste domingo, 25, às 16h
Por João Grassi
O Vitória está relacionado para enfrentar o Bahia pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em Salvador, com 23 jogadores na lista. Será o primeiro clássico Ba-Vi na temporada 2026.
As novidades na lista ficam pelas presenças do recém contratado Luan Cândido, do meia Pablo e do zagueiro Zé Marcos, estes dois últimos que cumpriram suspensão no último compromisso da equipe.
Por outro lado, o volante Edenilson, o zagueiro Edu e o atacante Kike Saverio, que estavam no grupo que enfrentou a Juazeirense, dessa vez ficaram de fora.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
- Laterais: Jamerson, Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Matheuzinho, Pablo, Ronald e Zé Breno;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Osvaldo e Renato Kayzer.
