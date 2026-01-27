Menu
TABU

Vitória não vence adversário da estreia na Série A no Barradão há 30 anos

Rubro-negro tenta quebrar jejum de mais de três décadas diante do Remo em casa

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/01/2026 - 9:56 h | Atualizada em 27/01/2026 - 10:30

Barradão, estádio do Vitória
Barradão, estádio do Vitória -

O Vitória fará sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 28, às 19h, diante do Remo, equipe que o rubro-negro não vence no Barradão há três décadas. A última vitória do Leão da Barra sobre o time nortista em seus domínios aconteceu há mais de 30 anos, pelo Campeonato Brasileiro de 1993.

Na ocasião, em duelo válido pela primeira fase da Série A de 1993, o Vitória venceu o Remo por 2 a 1, com gols de João Marcelo e Alex Alves, e garantiu a liderança do Grupo C. O resultado deu vantagem ao clube baiano na disputa dos playoffs por uma vaga na fase final do Brasileirão daquele ano, competição em que o Leão da Barra avançou e, posteriormente, terminou como vice-campeão, após ser derrotado pelo Palmeiras na decisão.

Até aquela vitória, o rubro-negro baiano mantinha o retrospecto de nunca ter perdido para o Leão do Norte no Barradão. No entanto, desde então, o cenário se inverteu, e o triunfo de 1993 marcou a última vez que o Vitória superou o Remo em casa.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram poucas vezes no Estádio Manoel Barradas. Foram três encontros, com duas vitórias do Remo — por 1 a 0, no Brasileirão de 1994, e por 2 a 1, no duelo mais recente, válido pela Série B de 2021 —, além de um empate por 1 a 1, também pela segunda divisão, na edição de 2007.

Confira os últimos confrontos no Barradão:

  • 10/09/2021 – Vitória 1 x 2 Remo – Série B 2021
  • 17/11/2007 – Vitória 1 x 1 Remo – Série B 2007
  • 12/10/1994 – Vitória 0 x 1 Remo – Brasileirão 1994

Leia Também:

Ex-Flamengo deixa o Remo antes de estreia contra o Vitória na Série A
Meia português se aproxima de saída após quase não jogar pelo Vitória
Ídolo na Toca! Marinho aceita proposta e volta ao Vitória após 10 anos

A baixa frequência do confronto, marcada por desencontros entre as equipes nas principais divisões do futebol brasileiro, ajuda a explicar o longo tabu enfrentado pelo Vitória diante do Remo no Barradão. Isso fica evidente ao observar a data do último duelo entre os clubes com mando do Leão da Barra, ocorrido há quase cinco anos, em 10 de setembro de 2021.

Assim, em busca de encerrar o incômodo jejum de 33 anos sem vencer o Remo em casa, o Vitória contará com o apoio do torcedor rubro-negro nesta quarta-feira, 28, às 19h, para iniciar o Campeonato Brasileiro com o “pé direito”, somar os três pontos e virar a chave após a derrota para o Bahia no último domingo, 25.

x