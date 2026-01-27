Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BASTIDORES

Ex-Flamengo deixa o Remo antes de estreia contra o Vitória na Série A

Dirigente deixa o cargo de executivo do Remo em comum acordo antes da estreia no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/01/2026 - 7:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A
Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A -

Adversário do Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro de 2026, o Remo anunciou a saída do executivo de futebol Marcos Braz, ex-Flamengo. De acordo com nota oficial publicada no último domingo, 25, a decisão foi tomada em “comum acordo” após uma reunião realizada no fim de semana. A vaga será ocupada interinamente por Cadu Furtado, indicado pelo próprio dirigente.

O Remo anunciou a saída de Marcos Braz às vésperas da estreia no Brasileirão contra o Vitória
O Remo anunciou a saída de Marcos Braz às vésperas da estreia no Brasileirão contra o Vitória | Foto: Samara Miranda / Remo

Anunciado em maio do ano passado, o ex-dirigente do Flamengo foi um dos responsáveis pelo acesso do Remo à Série A do Brasileirão, encerrando um jejum de 32 anos longe da elite do futebol brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Meia português se aproxima de saída após quase não jogar pelo Vitória
Ídolo na Toca! Marinho aceita proposta e volta ao Vitória após 10 anos
Vitória muda planejamento e envia proposta para retorno de Marinho

“A diretoria agradece pelos serviços prestados e reconhece a dedicação de Marcos Braz, que foi peça importante no planejamento que resultou no acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Marcos Braz continuará ajudando o Remo em demandas nacionais. Além de um legado, ele deixa amizades construídas ao longo deste período”, diz trecho da nota oficial do clube paraense.

Diante do cenário interno considerado “conturbado” após a saída de Marcos Braz, o Vitória enfrenta o Remo nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, pela rodada de estreia da Série A do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca virar a chave após a derrota para o Bahia no clássico Ba-Vi, disputado no último domingo, 25.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2026 futebol brasileiro Marcos Braz Remo vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

x