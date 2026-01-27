Ex-Flamengo deixa o Remo antes de estreia contra o Vitória na Série A

Ex-dirigente do Flamengo deixa o Remo antes da Série A - Foto: Reprodução / X (Twitter) - @clubedoremo

Adversário do Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro de 2026, o Remo anunciou a saída do executivo de futebol Marcos Braz, ex-Flamengo. De acordo com nota oficial publicada no último domingo, 25, a decisão foi tomada em “comum acordo” após uma reunião realizada no fim de semana. A vaga será ocupada interinamente por Cadu Furtado, indicado pelo próprio dirigente.

O Remo anunciou a saída de Marcos Braz às vésperas da estreia no Brasileirão contra o Vitória | Foto: Samara Miranda / Remo

Anunciado em maio do ano passado, o ex-dirigente do Flamengo foi um dos responsáveis pelo acesso do Remo à Série A do Brasileirão, encerrando um jejum de 32 anos longe da elite do futebol brasileiro.

“A diretoria agradece pelos serviços prestados e reconhece a dedicação de Marcos Braz, que foi peça importante no planejamento que resultou no acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Marcos Braz continuará ajudando o Remo em demandas nacionais. Além de um legado, ele deixa amizades construídas ao longo deste período”, diz trecho da nota oficial do clube paraense.

Diante do cenário interno considerado “conturbado” após a saída de Marcos Braz, o Vitória enfrenta o Remo nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, pela rodada de estreia da Série A do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca virar a chave após a derrota para o Bahia no clássico Ba-Vi, disputado no último domingo, 25.