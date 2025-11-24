Ex-Bahia se consolida como “rei do acesso” da história da Série B

Remo voltou à Série A após mais de 30 anos - Foto: Reprodução / X (twitter - @ClubeDoRemo)

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro contou com muita emoção — como de praxe — e um acesso inédito após mais de 30 anos. Neste domingo, 23, o Remo venceu o Goiás por 3 a 1 de virada e, após uma combinação de resultados, garantiu o retorno à Série A do Brasileirão pela primeira vez desde 1994.

Após exatos 31 anos, o Remo voltará a disputar a elite do Campeonato Brasileiro, depois de terminar a segundona em quarto lugar, sob o comando de Guto Ferreira, ex-treinador do Bahia, que se consolidou como o “Rei do Acesso” ao alcançar o quinto acesso da Série B à A em sua carreira.

Guto Ferreira, ou “Gordiola”, como foi carinhosamente apelidado durante sua passagem pelo Bahia, igualou o técnico Givanildo de Oliveira como treinador com mais acessos da segunda para a primeira divisão na história.

Antes de comandar o Remo rumo ao Brasileirão, Guto Ferreira já havia conquistado o acesso à Série A com Sport (2019), Internacional (2017), Bahia (2016) e Ponte Preta (2014). Esta será a vigésima primeira participação do Leão do Norte na elite do futebol brasileiro.

Apesar de ter sido o principal responsável pelo acesso, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos dez jogos que comandou a equipe, Guto Ferreira afirmou, durante coletiva após a conquista, que foi “só uma peça da engrenagem” que fez o Remo subir para a Série A:

“Eu divido esse ‘obrigado’. Eu fui só uma peça da engrenagem. O foco dos jogadores foi diferente. Agradeço ao [Marcos] Braz por tudo o que fizemos juntos aqui dentro. É um cara excepcional, experiente. Isso foi fundamental, trouxe confiança. A diretoria, a presidência, o staff… todos são os grandes responsáveis por essa conquista”, afirmou o ex-treinador do Bahia.