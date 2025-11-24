Promessa do Grupo City deixa o futebol e vai estudar Direito; entenda

Jovem talento do City opta por universidade em vez de seguir carreira no futebol - Foto: Reprodução

O Manchester City perdeu uma de suas promessas de forma inesperada. O volante Han Willhoft-King, de 19 anos, decidiu encerrar a carreira no futebol para estudar Direito na Universidade de Oxford. A decisão, segundo o jovem, está ligada a questões pessoais e à busca por novos desafios intelectuais.

Em entrevista ao jornal "The Guardian", King explicou: “Eu sempre me senti pouco estimulado no futebol. Eu amo o futebol ainda. Mas eu sempre senti que poderia estar fazendo mais. Estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente, e Oxford me animou; as pessoas também. Eu acho que esse foi o motivo. As lesões foram um fator, mas essa é uma resposta fácil. Eu senti que eu precisava de algo mais, talvez intelectualmente".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

King iniciou sua trajetória nas categorias de base do Tottenham, sendo apontado pelo próprio The Guardian como um dos jogadores de maior potencial do clube. Durante a formação, atuou ao lado de nomes que hoje se destacam no futebol inglês, como Nwaneri e Lewis-Skelly, do Arsenal, e também defendeu a seleção sub-16 da Inglaterra.

Na temporada 2021/2022, uma lesão afastou King do restante do ano, o que fez o jovem refletir sobre seu futuro no futebol. No início de 2025, aceitou convites de universidades americanas e fez um teste na Universidade da Califórnia, onde jogou pelo time B do FC Cincinnati.

Apesar disso, o Manchester City fez uma proposta para trazê-lo de volta à Inglaterra, e King chegou a integrar os treinos da equipe profissional. Mas o desgaste físico e a desilusão com a carreira falaram mais alto, levando-o a encerrar o ciclo ainda no início desta temporada.

“Eu não estava gostando. Eu não sei o motivo, talvez o ambiente. Eu ficava entediado com frequência. Você treina, vai para casa e não faz muita coisa. Se comparar com agora, hoje eu tenho dificuldade para achar tempo para tudo. Ou estou estudando, ou saindo com amigos, ou jogando pelo time da universidade”, explicou.

O jogador também descreveu a experiência nos treinos com o time principal do City: “Treinar com o time principal virou algo que ninguém gostava de fazer. Porque você ficava lá só pressionando. Nós ficávamos correndo atrás da bola como cachorros por 30 minutos, uma hora. Não é uma experiência muito legal".

Agora em Oxford, King joga pelo time da universidade, mas garante estar seguro da decisão tomada. Ele refletiu ainda sobre as incertezas de seguir a carreira profissional:

“Digamos que eu conseguisse uma carreira na terceira divisão ou na segunda divisão. Você faz um bom dinheiro. Mas eu iria gostar? Na minha cabeça eu não tinha certeza. Além disso, você joga por 10, 15 anos, e depois faz o quê? Eu pensei que ir para a universidade pode me dar uma plataforma para fazer algo por mais do que 10 ou 15 anos.”