Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL EUROPEU

SAF no Real Madrid? Clube anuncia plano para receber investimento

Presidente Florentino Pérez detalha criação de subsidiária com sócio minoritário, mantendo controle dos sócios

Redação

Por Redação

24/11/2025 - 7:01 h
O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação
O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação -

O Real Madrid abriu neste domingo, 23, uma nova discussão interna sobre seu futuro modelo de gestão. Durante a assembleia anual realizada em Valdebebas, o presidente Florentino Pérez apresentou aos sócios a proposta que pode permitir, pela primeira vez desde 1902, a entrada de investimento externo no clube — por meio da criação de uma empresa subsidiária com participação minoritária de cerca de 5%.

Segundo o mandatário, a diretoria passou o último ano avaliando caminhos que valorizassem economicamente a instituição sem romper com sua estrutura associativa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Pérez reforçou que o objetivo é proteger o clube de influências externas e, ao mesmo tempo, determinar o valor de mercado do Real Madrid. Ele reiterou que o clube não tem intenção de abrir capital na bolsa e destacou que qualquer investidor deverá compartilhar os valores do Real Madrid e atuar como defesa contra “ataques externos”.

A aprovação da mudança dependerá de um processo interno. Uma assembleia extraordinária será convocada para reunir cerca de 2 mil sócios compromissários, responsáveis por decidir se a proposta seguirá para referendo com todos os sócios maiores de 18 anos.

Apenas após aval amplo da associação o novo modelo poderá avançar. Mesmo diante da perspectiva de transformação, Pérez garantiu que o clube “continuará sendo um clube de seus sócios”, ressaltando que o cenário atual do futebol exige novas medidas de proteção institucional.

Leia Também:

Súmula cita "atitude antidesportiva" de Mingo em expulsão pelo Bahia
Fica para 2026? Jair Ventura revela conversa com Fábio Mota
Jair Ventura enaltece torcida e atuação do Vitória: "Controle total"

Durante sua fala, o presidente voltou a direcionar críticas a figuras que considera adversárias. Ele acusou Javier Tebas, presidente de LaLiga, de atuar de forma “clandestina” para alterar leis no país e favorecer a liga no acesso a receitas do Real Madrid.

A UEFA, árbitros espanhóis e o Barcelona também foram citados entre os alvos de reclamações de Pérez. Ele considera que a reestruturação proposta ajudaria a blindar o clube dessas pressões externas.

O modelo em análise difere das tradicionais Sociedades Anônimas Desportivas aplicadas à maioria dos clubes profissionais espanhóis. A ideia é criar um sistema no qual cada sócio teria uma única ação, com valor monetário e possibilidade de transmissão apenas para filhos ou netos — um mecanismo que ainda não teve detalhes divulgados.

A participação externa seria limitada: fontes próximas ao processo afirmam que o investidor receberia dividendos correspondentes aos rendimentos do clube, mas não teria direito a voto. Já os sócios continuariam responsáveis pela eleição do presidente e por decisões estatutárias, sem receber dividendos anuais.

Pérez afirmou que mais esclarecimentos serão apresentados na assembleia extraordinária e reforçou a intenção de “evitar especulações” que têm circulado na imprensa nas últimas semanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Florentino PErez Javier Tebas laliga real madrid uefa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x