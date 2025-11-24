SAF no Real Madrid? Clube anuncia plano para receber investimento

O Real Madrid anunciou a intenção de permitir um investidor minoritário de 5%, mantendo o controle nas mãos dos sócios. Florentino Pérez garante proteção contra influências externas e reforça que o clube seguirá como associação - Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

O Real Madrid abriu neste domingo, 23, uma nova discussão interna sobre seu futuro modelo de gestão. Durante a assembleia anual realizada em Valdebebas, o presidente Florentino Pérez apresentou aos sócios a proposta que pode permitir, pela primeira vez desde 1902, a entrada de investimento externo no clube — por meio da criação de uma empresa subsidiária com participação minoritária de cerca de 5%.

Segundo o mandatário, a diretoria passou o último ano avaliando caminhos que valorizassem economicamente a instituição sem romper com sua estrutura associativa.

Pérez reforçou que o objetivo é proteger o clube de influências externas e, ao mesmo tempo, determinar o valor de mercado do Real Madrid. Ele reiterou que o clube não tem intenção de abrir capital na bolsa e destacou que qualquer investidor deverá compartilhar os valores do Real Madrid e atuar como defesa contra “ataques externos”.

A aprovação da mudança dependerá de um processo interno. Uma assembleia extraordinária será convocada para reunir cerca de 2 mil sócios compromissários, responsáveis por decidir se a proposta seguirá para referendo com todos os sócios maiores de 18 anos.

Apenas após aval amplo da associação o novo modelo poderá avançar. Mesmo diante da perspectiva de transformação, Pérez garantiu que o clube “continuará sendo um clube de seus sócios”, ressaltando que o cenário atual do futebol exige novas medidas de proteção institucional.

Durante sua fala, o presidente voltou a direcionar críticas a figuras que considera adversárias. Ele acusou Javier Tebas, presidente de LaLiga, de atuar de forma “clandestina” para alterar leis no país e favorecer a liga no acesso a receitas do Real Madrid.

A UEFA, árbitros espanhóis e o Barcelona também foram citados entre os alvos de reclamações de Pérez. Ele considera que a reestruturação proposta ajudaria a blindar o clube dessas pressões externas.

O modelo em análise difere das tradicionais Sociedades Anônimas Desportivas aplicadas à maioria dos clubes profissionais espanhóis. A ideia é criar um sistema no qual cada sócio teria uma única ação, com valor monetário e possibilidade de transmissão apenas para filhos ou netos — um mecanismo que ainda não teve detalhes divulgados.

A participação externa seria limitada: fontes próximas ao processo afirmam que o investidor receberia dividendos correspondentes aos rendimentos do clube, mas não teria direito a voto. Já os sócios continuariam responsáveis pela eleição do presidente e por decisões estatutárias, sem receber dividendos anuais.

Pérez afirmou que mais esclarecimentos serão apresentados na assembleia extraordinária e reforçou a intenção de “evitar especulações” que têm circulado na imprensa nas últimas semanas.