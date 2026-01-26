Vitória muda planejamento e envia proposta para retorno de Marinho

Siga o A TARDE no Google

Marinho em sua passagem no Vitória na temporada 2016 - Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

Após encaminhar acerto com um centroavante, o Vitória segue em busca de reforços para o setor ofensivo. Inicialmente após não considerar a contratação, o Leão enviou proposta para o retorno de Marinho, ídolo rubro-negro com passagem marcante na temporada 2016.

Marinho está livre no mercado após deixar o Fortaleza. O atacante recebeu oferta com um valor fixo acrescido de bônus por produtividade. As informações foram publicadas inicialmente pelo Resenha do Leão 1899 e Gabriel Oliveira, presidente da TUI, confirmadas pelo Portal A TARDE.

A proposta prevê renovação contratual condicionada à participação em 60% das partidas, bônus em caso de classificação para competições internacionais, bonificações por desempenho individual, como gols e assistências, além de valores adicionais por cada partida disputada.

Inicialmente, Marinho não estava nos planos da diretoria rubro-negra, que priorizava a contratação de um ponta-esquerda. Neste domigo, 25, o atleta de 35 anos acompanhou a derrota por 1 a 0 no clássico Ba-Vi nas arquibancadas do Barradão.