Livre no mercado, Marinho assiste ao Ba-Vi junto com a TUI no Barradão

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Barradão teve um visitante especial no clássico Ba-Vi deste domingo, 25, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Ídolo recente do Vitória, o atacante Marinho apareceu nas arquibancadas para acompanhar o clássico em meio à torcida rubro-negra.

Livre no mercado desde que encerrou vínculo com o Fortaleza ao fim da temporada 2025, o jogador está em Salvador enquanto avalia propostas e define onde atuará em 2026. Nas últimas semanas, o nome de Marinho chegou a ser citado como possível reforço do Leão, mas, até agora, não há tratativas avançadas entre as partes.

A simples ida ao estádio reacendeu a identificação com o clube onde viveu um dos melhores momentos da carreira. Em 2016, Marinho foi protagonista da reação do Vitória na Série A: entrou em campo 43 vezes, balançou as redes 21 vezes e distribuiu seis assistências, sendo decisivo na permanência do time na elite do futebol brasileiro.

Internamente, o tema não é tratado como prioridade, mas também não é descartado. O diretor de futebol Sérgio Papellin revelou recentemente que mantém boa relação com o atacante e deixou claro que qualquer eventual conversa dependerá de uma avaliação conjunta do departamento de futebol.

“Tenho uma boa relação com Marinho. Ele me ligou desejando boa sorte aqui no Vitória, mas eu não decido sozinho. Tudo é democrático. Se ele for o perfil que o clube busca, a gente conversa, mas sempre junto com presidente e comissão técnica”, explicou Papellin.

Para assistir ao clássico, Marinho foi conduzido por seguranças até o setor da torcida do Vitória. A passagem do atacante por Salvador, aliás, não é novidade: dias antes, ele já havia chamado atenção ao aparecer fantasiado de Homem-Aranha ao lado de Renato Kayzer.