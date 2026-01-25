ESPORTES
Torcida do Vitória mobiliza multidão em túnel antes do Ba-Vi; assista
TUI mobiliza torcedores em Pituaçu e acompanha delegação do Vitória até o Barradão
Por Lucas Vilas Boas
Antes do apito inicial do primeiro Ba-Vi de 2026, a região de Pituaçu já respirava clima de decisão. Integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), principal organizada do Vitória, tomaram um túnel e transformaram o local em ponto de concentração rubro-negra horas antes do clássico.
A mobilização foi organizada pela própria torcida por meio das redes sociais. O encontro estava marcado para as 11h, em frente ao Estádio de Pituaçu, de onde os torcedores sairiam em caminhada até o Barradão, acompanhando a chegada da delegação do Vitória ao palco da partida.
Assista:
Em comunicado, a TUI reforçou o tom de organização do ato. A torcida convocou associados e simpatizantes para participar do trajeto de forma pacífica.
"A Torcida Os Imbatíveis convoca seus associados, integrantes e toda a Nação Rubro-Negra a participarem de uma caminhada que marcará mais um capítulo importante de nossa trajetória. O evento será realizado de forma organizada, ordeira e pacífica, reafirmando nosso compromisso com a responsabilidade, o respeito e a disciplina", diz a nota.
O clássico entre Vitória e Bahia acontece às 16h, no Barradão. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano e marca o primeiro encontro entre os rivais em 2026.
