HOME > ESPORTES
ESPORTES

Torcida do Vitória mobiliza multidão em túnel antes do Ba-Vi; assista

TUI mobiliza torcedores em Pituaçu e acompanha delegação do Vitória até o Barradão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/01/2026 - 15:45 h
Imagem ilustrativa da imagem Torcida do Vitória mobiliza multidão em túnel antes do Ba-Vi; assista
-

Antes do apito inicial do primeiro Ba-Vi de 2026, a região de Pituaçu já respirava clima de decisão. Integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), principal organizada do Vitória, tomaram um túnel e transformaram o local em ponto de concentração rubro-negra horas antes do clássico.

A mobilização foi organizada pela própria torcida por meio das redes sociais. O encontro estava marcado para as 11h, em frente ao Estádio de Pituaçu, de onde os torcedores sairiam em caminhada até o Barradão, acompanhando a chegada da delegação do Vitória ao palco da partida.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Bancada Do Leão (@bancadadoleao)

Em comunicado, a TUI reforçou o tom de organização do ato. A torcida convocou associados e simpatizantes para participar do trajeto de forma pacífica.

"A Torcida Os Imbatíveis convoca seus associados, integrantes e toda a Nação Rubro-Negra a participarem de uma caminhada que marcará mais um capítulo importante de nossa trajetória. O evento será realizado de forma organizada, ordeira e pacífica, reafirmando nosso compromisso com a responsabilidade, o respeito e a disciplina", diz a nota.

O clássico entre Vitória e Bahia acontece às 16h, no Barradão. O duelo é válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano e marca o primeiro encontro entre os rivais em 2026.

