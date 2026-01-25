Menu
ESPORTES
NOVO REFORÇO

Vitória acerta contratação de atacante que atuou no futebol europeu

Jogador está no Barradão para acompanhar o clássico Ba-Vi

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 16:08 h
Pedro Henrique
Pedro Henrique -

Em busca de reforçar o setor ofensivo do elenco, o Vitória acertou a contratação do atacante Pedro Henrique, de 29 anos. O jogador chega ao Leão após passagem pelo Yunnan Yukun, da China, se tornando o sétimo reforço para o time principal.

O atleta está agora no Barradão, onde o Vitória encara o Bahia no clássico Ba-Vi válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Reinaldo Oliveira e confirmada pelo Portal A TARDE.

Pedro Henrique disputou 32 partidas pelo Yunnan Yukun em 2025 e participou diretamente de 18 gols, com 13 bolas na rede e cinco assistências.

Leia Também:

Torcida do Vitória mobiliza multidão em túnel antes do Ba-Vi; assista
Prazo de Renzo e lesão de Edu: Vitória divulga boletim do DM
Com reforço e força máxima, Vitória está relacionado para o Ba-Vi

Carreira de Pedro Henrique

Além da experiência no futebol chinês, o atacante defendeu Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, e Radomiak Radom, da Polônia. Em Portugal atuou no Farense, Feirense e o Benfica B.

No Brasil, Pedro Henrique passou por Atlético Goianiense, Grêmio Anápolis e Anápolis, onde iniciou a trajetória no futebol profissional.

