NOVO REFORÇO
Vitória acerta contratação de atacante que atuou no futebol europeu
Jogador está no Barradão para acompanhar o clássico Ba-Vi
Por João Grassi
Em busca de reforçar o setor ofensivo do elenco, o Vitória acertou a contratação do atacante Pedro Henrique, de 29 anos. O jogador chega ao Leão após passagem pelo Yunnan Yukun, da China, se tornando o sétimo reforço para o time principal.
O atleta está agora no Barradão, onde o Vitória encara o Bahia no clássico Ba-Vi válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Reinaldo Oliveira e confirmada pelo Portal A TARDE.
Pedro Henrique disputou 32 partidas pelo Yunnan Yukun em 2025 e participou diretamente de 18 gols, com 13 bolas na rede e cinco assistências.
Carreira de Pedro Henrique
Além da experiência no futebol chinês, o atacante defendeu Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, e Radomiak Radom, da Polônia. Em Portugal atuou no Farense, Feirense e o Benfica B.
No Brasil, Pedro Henrique passou por Atlético Goianiense, Grêmio Anápolis e Anápolis, onde iniciou a trajetória no futebol profissional.
