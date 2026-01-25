Menu
TRIUNFO NA CASA DO RIVAL

Dell marca, Bahia bate Vitória e quebra tabu histórico no Barradão

Joia de 17 anos decide o clássico e mantém o Esquadrão invicto no Estadual

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/01/2026 - 18:00 h | Atualizada em 25/01/2026 - 18:11
Dell marcou seu segundo gol no futebol profissional diante do Vitória
Dell marcou seu segundo gol no futebol profissional diante do Vitória -

Com time misto e há seis anos sem vencer o Vitória no Barradão, o Bahia conquistou um triunfo enorme pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Com gol do jovem Dell, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 1 a 0, manteve o 100% de aproveitamento na competição e quebrou um tabu de sete jogos sem ganhar do maior rival fora de casa.

Com uma equipe formada por reservas e três titulares — Ronaldo, Caio Alexandre e Ademir —, o Esquadrão de Aço teve poucas chances claras e teve que lidar com o ímpeto do Leão, que, com os melhores jogadores que tinham à disposição, subiu suas linhas para dificultar a saída de bola da equipe visitante.

A eficiência falou na segunda etapa mais alto e Dell, joia de 17 anos com multa rescisória de R$ 600 milhões de reais, abriu o placar com finalização rasteira dentro da área após passe de Iago Borduchi. O atacante ainda havia acertado o travessão na primeira parte com finalização de bate-pronto com cruzamento de Rodrigo Nestor.

Melhor ataque e segunda melhor defesa do Baianão, com 16 gols feitos e apenas três sofridos, o Bahia chega a 15 pontos em cinco jogos. Por outro lado, o Vitória segue na terceira colocação com seis pontos, mas agora flerta com a possibilidade de ser ultrapassado.

Com força total, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-fiera, às 20h, na Vila Belmiro, para encarar o Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão. No mesmo dia às 19h, o Vitória recebe o Remo.

