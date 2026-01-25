Menu
MUDANÇA FORÇADA

Ruan Pablo sente dores e deixa o campo no clássico Ba-Vi

Pivete de Aço foi substituído no começo do primeiro tempo

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 16:26 h
Ruan Pablo foi substituído no Ba-Vi após sentir dores
Ruan Pablo foi substituído no Ba-Vi após sentir dores

Titular do Bahia no clássico Ba-Vi desta tarde de domingo, 25, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, Ruan Pablo ficou apenas 13 minutos em campo e precisou ser substituído. Ele sentiu dores e deixou o campo em seguida.

O atacante da base tricolor se envolveu em uma dividida com o goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória, pedindo atendimento médico logo depois.

Ruan foi substituído por Dell, outro Pivete de Aço que vem ganhando oportunidades com o técnico Rogério Ceni.

Leia Também:

Sem titulares importantes, Bahia está relacionado para o Ba-Vi
Primeiro Ba-Vi do ano; veja tudo o que você precisa saber
Cobiçado: ex-Bahia que rodou o mundo entra na mira de clube brasileiro

Ainda não há detalhes sobre uma possível lesão do jogador de 17 anos. Até o momento, Bahia e Vitória empatam sem gols.

Ver todas

x