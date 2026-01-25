MUDANÇA FORÇADA
Ruan Pablo sente dores e deixa o campo no clássico Ba-Vi
Pivete de Aço foi substituído no começo do primeiro tempo
Por João Grassi
Titular do Bahia no clássico Ba-Vi desta tarde de domingo, 25, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, Ruan Pablo ficou apenas 13 minutos em campo e precisou ser substituído. Ele sentiu dores e deixou o campo em seguida.
O atacante da base tricolor se envolveu em uma dividida com o goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória, pedindo atendimento médico logo depois.
Ruan foi substituído por Dell, outro Pivete de Aço que vem ganhando oportunidades com o técnico Rogério Ceni.
Leia Também:
Ainda não há detalhes sobre uma possível lesão do jogador de 17 anos. Até o momento, Bahia e Vitória empatam sem gols.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes