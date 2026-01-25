CLÁSSICO
Sem titulares importantes, Bahia está relacionado para o Ba-Vi
Tricolor visita o Vitória neste domingo, 25, às 16h
Por João Grassi
O Bahia está relacionado para enfrentar o Vitória pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em Salvador, com 25 jogadores na lista. Será o primeiro clássico Ba-Vi na temporada 2026.
O técnico Rogério Ceni segue com a estratégia de controlar a minutagem dos atletas. Ficam de fora os meio-campistas Everton Ribeiro e Jean Lucas, o lateral-direito Gilberto, além dos zagueiros David Duarte e Ramos Mingo. O volante Acevedo também foi poupado.
Jogadores considerados titulares na equipe tricolor, o lateral-esquerdo Luciano Juba, o volante Caio Alexandre e os atacantes Ademir, Erick Pulga e Willian José foram relacionados.
Leia Também:
Lista de relacionados do Bahia
- Goleiros: Ronaldo, Victor e João Paulo;
- Laterais: Roman Gomez, Luciano Juba e Iago Borduchi;
- Zagueiros: Kanu, Fredi, Luiz Gustavo e Gabriel Xavier;
- Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Erick, Rodrigo Nestor, David Martins, Michel Araujo, Rezende e Victor Hugo;
- Atacantes: Ademir, Dell, Erick Pulga, Ruan Pablo, Kike Olivera, Kauê Furquim e Willian José.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes