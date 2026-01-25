Menu
ESPORTES
CLÁSSICO

Sem titulares importantes, Bahia está relacionado para o Ba-Vi

Tricolor visita o Vitória neste domingo, 25, às 16h

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 14:10 h | Atualizada em 25/01/2026 - 14:41
Ademir
Ademir -

O Bahia está relacionado para enfrentar o Vitória pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, neste domingo, 25, às 16h, no Barradão, em Salvador, com 25 jogadores na lista. Será o primeiro clássico Ba-Vi na temporada 2026.

O técnico Rogério Ceni segue com a estratégia de controlar a minutagem dos atletas. Ficam de fora os meio-campistas Everton Ribeiro e Jean Lucas, o lateral-direito Gilberto, além dos zagueiros David Duarte e Ramos Mingo. O volante Acevedo também foi poupado.

Jogadores considerados titulares na equipe tricolor, o lateral-esquerdo Luciano Juba, o volante Caio Alexandre e os atacantes Ademir, Erick Pulga e Willian José foram relacionados.

Lista de relacionados do Bahia

  • Goleiros: Ronaldo, Victor e João Paulo;
  • Laterais: Roman Gomez, Luciano Juba e Iago Borduchi;
  • Zagueiros: Kanu, Fredi, Luiz Gustavo e Gabriel Xavier;
  • Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Erick, Rodrigo Nestor, David Martins, Michel Araujo, Rezende e Victor Hugo;
  • Atacantes: Ademir, Dell, Erick Pulga, Ruan Pablo, Kike Olivera, Kauê Furquim e Willian José.
| Foto: Divulgação | EC Bahia

