HOME > ESPORTES
JANELA

David, Marinho e mais: saiba atualizações do Vitória no mercado

Leão da Barra está ativo no mercado de transferências

João Grassi

Por João Grassi

20/01/2026 - 15:42 h
David e Marinho
David e Marinho -

Jogador que já revelou seu desejo de voltar ao Vitória e é considerado ídolo pela torcida, Marinho não deve desembarcar no Barradão. O Portal A TARDE apurou que, até o momento, não há uma proposta enviada para o atacante, que não deve ser contratado nesta janela de transferências.

A prioridade da diretoria rubro-negra é reforçar o elenco com um ponta-esquerda. Embora tenha se distanciado da contratação definitiva de David Corrêa, outro faria sua segunda passagem, o A TARDE apurou que o Leão pode ainda tentar o empréstimo do atacante junto ao Vasco.

O Vitória já anunciou os laterais-direitos Mateus Silva e Nathan Mendes, o zagueiro Riccieli e o meio-campista Caíque Gonçalves. Para o setor ofensivo, nenhuma contratação foi oficializada pelo clube até o momento, embora o ponta-direita e titular Erick tenha sido adquirido em definitivo.

Leia Também:

Ex-companheiro de Marinho no Vitória revela bastidores de negociação
Vem pro Vitória? Marinho publica foto ao lado de Renato Kayzer
Vitória apresenta Nathan Mendes: "Darei minha vida dentro de campo"
Vitória ganha desfalque e atacante não enfrenta a Juazeirense

Opções de Jair Ventura

Peça importante na reta final do Brasileirão de 2025, o espanhol Aitor Cantalapiedra terminou a temporada como titular pelo lado esquerdo do ataque. Além dele, o Leão da Barra conta com Kike Saverio, que por enquanto está no time alternativo que disputa o Campeonato Baiano, além de ter utilizado Matheuzinho na posição.

Outro atleta que poderia atuar no setor é Lucas Braga, mas o camisa 22 ficou fora dos planos da diretoria após mau desempenho em 2025.

Braga segue em busca de outro clube para jogar este ano, tendo sido oferecido pelos seus representantes para um clube da China, conforme informação obtida pela reportagem.

