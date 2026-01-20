Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE NO VITÓRIA

Vitória ganha desfalque e atacante não enfrenta a Juazeirense

Atacante uruguaio se lesionou e passará por exames nesta terça-feira, 20

João Grassi e Valdomiro Neto

Por João Grassi e Valdomiro Neto

20/01/2026 - 15:05 h | Atualizada em 20/01/2026 - 15:51
Renzo Lopes pelo Vitória
Renzo Lopes pelo Vitória -

O Vitória terá um desfalque no ataque para a partida diante da Juazeirense, nesta quarta-feira, 21, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O atacante uruguaio Renzo López se machucou e foi vetado pelo departamento médico.

Renzo ainda fará exames, nesta terça-feira, 20, para descobrir qual a gravidade da lesão. A informação foi dada pelo canal Canto Rubro-Negro, e confirmada pelo Portal A TARDE.

Números do jogador

Renzo López chegou ao Vitória em julho de 2025, como reforço para o ataque rubro-negro. O atleta disputou 23 partidas pela equipe e marcou apenas um gol. O uruguaio se destacou pela disputa de jogo aéreo, sendo seu principal recurso técnico.

O atacante chegou na Toca do Leão após defender a equipe do Al-Fayha, da Arábia Saudita, onde atuou por 31 partidas, marcando 11 gols e distribuindo 2 assistências.

Renzo tem contrato com o Vitória somente até julho deste ano. O clube ainda avalia se vai estender o vínculo dele para, ao menos, o fim de 2026.

x