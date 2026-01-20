Vitória apresenta Nathan Mendes: "Darei minha vida dentro de campo"

Nathan Mendes apresentado oficialmente - Foto: João Grassi Ag. A Tarde

O Esporte Clube Vitoriaapresentou oficialmente na tarde desta terça-feira, 20, o lateral direito Nathan Mendes. O jogador veio do Red Bull Bragantino e chega por empréstimo até o final da temporada. A apresentação ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada no Shopping Paralela, em Salvador, como parte da ação da Semana do Sócio do clube.



Características em campo

Nathan foi questionado sobre a sua expectativa de desempenho em campo:

"Sou um jogador de muita qualidade ofensiva. Espero ajudar ao meu grupo, a torcida pode ter certeza que terá muita qualidade, tanto ofensiva quanto defensiva. Darei minha vida dentro de campo."

Encaixe no sistema de Jair Ventura

O atleta foi questionado sobre a disposição tática que Jair Ventura trabalha:

"É uma formação que já conheço, já vinha jogando no 4-4-2 e 4-4-3, estou preparado para jogar, sou um jogador muito físico, avanço e defendo com facilidade, então acho que estou preparado. Acredito que dará certo e espero começar bem a temporada"

Recepção no elenco

Sobre a recepção dentro do elenco rubro-negro:

“A minha chegada me tranquilizou, a equipe me recebeu muito bem, a impressão é muito boa. Espero sempre boas coisas do clube, principalmente em poder ajudar a equipe e que dê tudo certo"

Estreia com a camisa do Vitória

O jogador foi perguntando durante a entrevista sobre a previsão de estreia com a camisa do Vitória:

“Amanhã espero já ir pro jogo, o professor vai definir, mas se precisar de mim jogando de primeira ou entrando depois eu vou estar apto para ajudar a equipe"

Ansiedade para a estreia

Ele falou sobre a expectativa para a estreia com a camisa do Vitória:

“O professor me recebeu muito bem, eu já estava "namorando" o Vitória tem um tempo. Já vinha conversando sobre a minha vinda e estou ansioso para a minha estreia. Ainda não conversei direito com o professor, mas ele me deu boas vindas e me recebeu muito bem, é um bom começo"

Disputa pela posição

O jogador falou sobre a disputa de posição dentro do clube:

"Vai ser uma disputa sadia. Em minha opinião, quem tiver melhor tem que jogar, e sempre erguendo um ao outro para que possamos ajudar o clube a alcançar lugares mais altos, é lógico que quero jogar, mas tenho que trabalhar muito e respeitar os meus companheiros de equipe, seguir trabalhando para que minha vez possa chegar.