APRESENTADO OFICIALMENTE
Vitória apresenta Nathan Mendes: "Darei minha vida dentro de campo"
Novo lateral-direito detalha estilo de jogo, elogia Jair Ventura e se coloca à disposição para estrear imediatamente no Rubro-Negro
Por Valdomiro Neto
O Esporte Clube Vitoriaapresentou oficialmente na tarde desta terça-feira, 20, o lateral direito Nathan Mendes. O jogador veio do Red Bull Bragantino e chega por empréstimo até o final da temporada. A apresentação ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada no Shopping Paralela, em Salvador, como parte da ação da Semana do Sócio do clube.
Características em campo
Nathan foi questionado sobre a sua expectativa de desempenho em campo:
"Sou um jogador de muita qualidade ofensiva. Espero ajudar ao meu grupo, a torcida pode ter certeza que terá muita qualidade, tanto ofensiva quanto defensiva. Darei minha vida dentro de campo."
Encaixe no sistema de Jair Ventura
O atleta foi questionado sobre a disposição tática que Jair Ventura trabalha:
"É uma formação que já conheço, já vinha jogando no 4-4-2 e 4-4-3, estou preparado para jogar, sou um jogador muito físico, avanço e defendo com facilidade, então acho que estou preparado. Acredito que dará certo e espero começar bem a temporada"
Recepção no elenco
Sobre a recepção dentro do elenco rubro-negro:
“A minha chegada me tranquilizou, a equipe me recebeu muito bem, a impressão é muito boa. Espero sempre boas coisas do clube, principalmente em poder ajudar a equipe e que dê tudo certo"
Estreia com a camisa do Vitória
O jogador foi perguntando durante a entrevista sobre a previsão de estreia com a camisa do Vitória:
“Amanhã espero já ir pro jogo, o professor vai definir, mas se precisar de mim jogando de primeira ou entrando depois eu vou estar apto para ajudar a equipe"
Leia Também:
Ansiedade para a estreia
Ele falou sobre a expectativa para a estreia com a camisa do Vitória:
“O professor me recebeu muito bem, eu já estava "namorando" o Vitória tem um tempo. Já vinha conversando sobre a minha vinda e estou ansioso para a minha estreia. Ainda não conversei direito com o professor, mas ele me deu boas vindas e me recebeu muito bem, é um bom começo"
Disputa pela posição
O jogador falou sobre a disputa de posição dentro do clube:
"Vai ser uma disputa sadia. Em minha opinião, quem tiver melhor tem que jogar, e sempre erguendo um ao outro para que possamos ajudar o clube a alcançar lugares mais altos, é lógico que quero jogar, mas tenho que trabalhar muito e respeitar os meus companheiros de equipe, seguir trabalhando para que minha vez possa chegar.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes