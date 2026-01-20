Menu
MERCADO DA BOLA

Vitória anuncia novo lateral ex-Bragantino para temporada de 2026

O jogador chega para compor a defesa do Leão chega, por empréstimo, junto a equipe paulista, com vínculo até o final do ano

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/01/2026 - 11:36 h | Atualizada em 20/01/2026 - 13:03
Nathan Mendes pelo RB Bragantino
Nathan Mendes pelo RB Bragantino -

O Esporte Clube Vitoria anunciou oficialmente nesta terça-feira, 20, o seu novo reforço para a defesa. A novidade da vez é o lateral-direito Nathan Mendes, que veio do RB Bragantino e chega por empréstimo junto a equipe paulista, com vínculo até o final do ano.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Com passagens pelo São Paulo, Coritiba, e Red Bull Bragantino, o lateral pretende repor um dos setores que o time mais tem deficiência quando se trata de número de opções disponíveis, onde hoje conta com o atleta Claudinho, lesionado e sem atuar recentemente pelo Vitória e o recém-contratado Matheus Silva.

Na temporada de 2025, o jogador atuou por 21 partidas pela equipe do RedBull Bragantino, onde não marcou gols e distribuiu uma assistência. Sua temporada de destaque na equipe paulista foi no ano de 2024, onde manteve a regularidade e jogou por 43 partidas, onde marcou um gol e distribuiu quatro assistências ao todo.

x