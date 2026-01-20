Vitória anuncia novo lateral ex-Bragantino para temporada de 2026

Nathan Mendes pelo RB Bragantino - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

O Esporte Clube Vitoria anunciou oficialmente nesta terça-feira, 20, o seu novo reforço para a defesa. A novidade da vez é o lateral-direito Nathan Mendes, que veio do RB Bragantino e chega por empréstimo junto a equipe paulista, com vínculo até o final do ano.

Com passagens pelo São Paulo, Coritiba, e Red Bull Bragantino, o lateral pretende repor um dos setores que o time mais tem deficiência quando se trata de número de opções disponíveis, onde hoje conta com o atleta Claudinho, lesionado e sem atuar recentemente pelo Vitória e o recém-contratado Matheus Silva.

Na temporada de 2025, o jogador atuou por 21 partidas pela equipe do RedBull Bragantino, onde não marcou gols e distribuiu uma assistência. Sua temporada de destaque na equipe paulista foi no ano de 2024, onde manteve a regularidade e jogou por 43 partidas, onde marcou um gol e distribuiu quatro assistências ao todo.