Vini Jr é alvo de críticas após queda do Real Madrid na Copa do Rei

Vini Jr. foi criticado após eliminação - Foto: FADEL SENNA / AFP

Vinícius Júnior foi um dos poucos titulares presentes na eliminação do Real Madrid diante do Albacete, equipe da segunda divisão, pela Copa do Rei, nesta quarta-feira, 14. A partida terminou com vitória do Albacete por 3 a 2, resultado que tirou o clube merengue da competição ainda nas oitavas de final.

A derrota teve repercussão negativa na Espanha. O diário Marca destacou o desempenho abaixo do esperado do atacante brasileiro, apontando que o jogador não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo.

“Vinícius era vaiado sempre que tocava na bola. Ele ofereceu muito pouco nos primeiros 20 minutos. Parecia desconectado e desmotivado. Provavelmente não entendia as vaias vindas de todo o estádio. Teve algumas chances, nas quais conseguiu aliviar a pressão e romper algumas linhas defensivas. Nada estava dando certo para o brasileiro. Ele foi muito errático na tomada de decisões e demonstrou falta da atitude necessária para criar perigo”, destacou o periódico.

Vini Jr em campo contra o Barcelona | Foto: Josep LAGO / AFP

O jornal seguiu com as críticas ao atleta, indicando comportamento semelhante também na segunda etapa da partida. “A atuação do brasileiro é algo a se observar. Se Arbeloa queria que o camisa 7 dançasse, hoje ele estava apenas pisando nos calos dos adversários. Que noite para o brasileiro no Belmonte”, finalizou o Marca.

O confronto marcou a estreia do novo técnico, Arbeloa, que assumiu o comando do Real Madrid após a saída de Xabi Alonso, demitido depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no último domingo, 10.

Para o duelo contra o Albacete, o novo treinador levou a campo uma equipe praticamente formada por jogadores reservas, além de dois atletas oriundos das categorias de base do clube.

Vinicius Junior em campo pelo Real Madrid | Foto: Fadel SENNA / AFP

O Real Madrid iniciou a partida com: Lunin, Asencio, Huijsen, Fran García, Jiménez, Cestero, Güler, Valverde, Gonzalo García, Mastantuono e Vinícius Júnior.

Ao longo do jogo, o Real Madrid esteve atrás do placar em três oportunidades, o que evidenciou o desempenho abaixo do esperado na derrota por 3 a 2 para a equipe da segunda divisão espanhola.