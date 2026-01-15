Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESEMPENHO CRITICADO

Vini Jr é alvo de críticas após queda do Real Madrid na Copa do Rei

O time foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

15/01/2026 - 11:16 h
Vini Jr. foi criticado após eliminação
Vini Jr. foi criticado após eliminação -

Vinícius Júnior foi um dos poucos titulares presentes na eliminação do Real Madrid diante do Albacete, equipe da segunda divisão, pela Copa do Rei, nesta quarta-feira, 14. A partida terminou com vitória do Albacete por 3 a 2, resultado que tirou o clube merengue da competição ainda nas oitavas de final.

A derrota teve repercussão negativa na Espanha. O diário Marca destacou o desempenho abaixo do esperado do atacante brasileiro, apontando que o jogador não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vinícius era vaiado sempre que tocava na bola. Ele ofereceu muito pouco nos primeiros 20 minutos. Parecia desconectado e desmotivado. Provavelmente não entendia as vaias vindas de todo o estádio. Teve algumas chances, nas quais conseguiu aliviar a pressão e romper algumas linhas defensivas. Nada estava dando certo para o brasileiro. Ele foi muito errático na tomada de decisões e demonstrou falta da atitude necessária para criar perigo”, destacou o periódico.

Vini Jr em campo contra o Barcelona
Vini Jr em campo contra o Barcelona | Foto: Josep LAGO / AFP

O jornal seguiu com as críticas ao atleta, indicando comportamento semelhante também na segunda etapa da partida. A atuação do brasileiro é algo a se observar. Se Arbeloa queria que o camisa 7 dançasse, hoje ele estava apenas pisando nos calos dos adversários. Que noite para o brasileiro no Belmonte”, finalizou o Marca.

Leia Também:

No Bonfim, torcidas de Bahia e Vitória fazem cobranças para 2026
Ceni se diz "surpreso" com Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim no Bahia
Jogador é encontrado morto aos 30 anos; polícia investiga

O confronto marcou a estreia do novo técnico, Arbeloa, que assumiu o comando do Real Madrid após a saída de Xabi Alonso, demitido depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no último domingo, 10.

Para o duelo contra o Albacete, o novo treinador levou a campo uma equipe praticamente formada por jogadores reservas, além de dois atletas oriundos das categorias de base do clube.

Vinicius Junior em campo pelo Real Madrid
Vinicius Junior em campo pelo Real Madrid | Foto: Fadel SENNA / AFP

O Real Madrid iniciou a partida com: Lunin, Asencio, Huijsen, Fran García, Jiménez, Cestero, Güler, Valverde, Gonzalo García, Mastantuono e Vinícius Júnior.

Ao longo do jogo, o Real Madrid esteve atrás do placar em três oportunidades, o que evidenciou o desempenho abaixo do esperado na derrota por 3 a 2 para a equipe da segunda divisão espanhola.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Copa do Rei real madrid vinicius junior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vini Jr. foi criticado após eliminação
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Vini Jr. foi criticado após eliminação
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Vini Jr. foi criticado após eliminação
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Vini Jr. foi criticado após eliminação
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x