Xabi Alonso é demitido do Real Madrid após ser vice para o Barcelona
Treinador havia sido contratado para substituir Ancelloti, que foi contratado para comandar a Seleção Brasileira
O clube espanhol Real Madrid anunciou, nesta segunda-feira, 12, a demissão de seu atual treinador, Xabi Alonso, após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, que aconteceu no último domingo, 11.
O ex-jogador e ídolo espanhol foi contratado pelo Real Madrid no início da temporada para substituir Carlo Ancelotti, que foi chamado para treinar a Seleção Brasileira.
A decisão foi divulgada pelo clube espanhol por meio de um comunicado que dizia que a decisão foi tomada em acordo de ambas as partes. O substituto do treinador de 44 anos de idade ainda não foi divulgado.
Confira a nota oficial do clube
"O Real Madrid anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu ciclo como treinador da equipe principal. Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois ele é uma lenda do clube e sempre representou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa. O nosso clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua equipa técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa das suas vidas."
