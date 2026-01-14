Com Vini Jr, Real Madrid é eliminado em noite trágica na Copa do Rei

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A pior partida da temporada 2025/26 parece ser sempre a próxima para o Real Madrid. Na estreia do técnico Álvaro Arbeloa e com Vini Jr titular, o clube merengue foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei após perder por 3 a 2 para o Albacete, clube que luta contra o rebaixamento na segunda divisão da Espanha.

A última vez que o Real Madrid havia sido eliminado da competição por um time fora da elite foi em 2020/21, contra o Alcoyano. O Albacete ocupa a 17ª colocação, apenas dois acima do Z-4 da La Liga 2, com 24 pontos em 21 jogos disputados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os três gols heroicos da classificação foram marcados por Javier Villar e Jefté, dois ex-jogadores do Real Madrid. O primeiro chegou às categorias de base em 2021, enquanto o segundo já chegou a disputar um torneio internacional com a equipe juvenil do clube merengue.

Antes do confronto, o brasileiro Vini Jr foi alvo de ataques racistas. Nos arredores do estádio Carlos Belmonte, torcedores da equipe rival foram flagrados gritando "Vinicius, eres un mono" ("Vinicius, você é um macaco" em português).

"O racismo que Vinicius Jr sofre é porque ele provoca"



Torcida do Albacete (Vini Jr nunca enfrentou o clube)👇 pic.twitter.com/hCkoA6nRNF — Davi Correia (@odavicorreia) January 14, 2026

O Real Madrid em campo com: Lunin; Jimenez, Asensio, Huijsen e Garcia; Cestero, Valverde e Arda Guler; Vinicius Jr, Mastantuono e Gonzalo Garcia.