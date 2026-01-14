Menu
ESPORTES

Com Vini Jr, Real Madrid é eliminado em noite trágica na Copa do Rei

Clube merengue caiu para time que luta contra o rebaixamento na segunda divisão espanhola

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/01/2026 - 20:15 h
Imagem ilustrativa da imagem Com Vini Jr, Real Madrid é eliminado em noite trágica na Copa do Rei
-

A pior partida da temporada 2025/26 parece ser sempre a próxima para o Real Madrid. Na estreia do técnico Álvaro Arbeloa e com Vini Jr titular, o clube merengue foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei após perder por 3 a 2 para o Albacete, clube que luta contra o rebaixamento na segunda divisão da Espanha.

A última vez que o Real Madrid havia sido eliminado da competição por um time fora da elite foi em 2020/21, contra o Alcoyano. O Albacete ocupa a 17ª colocação, apenas dois acima do Z-4 da La Liga 2, com 24 pontos em 21 jogos disputados.

Os três gols heroicos da classificação foram marcados por Javier Villar e Jefté, dois ex-jogadores do Real Madrid. O primeiro chegou às categorias de base em 2021, enquanto o segundo já chegou a disputar um torneio internacional com a equipe juvenil do clube merengue.

Antes do confronto, o brasileiro Vini Jr foi alvo de ataques racistas. Nos arredores do estádio Carlos Belmonte, torcedores da equipe rival foram flagrados gritando "Vinicius, eres un mono" ("Vinicius, você é um macaco" em português).

O Real Madrid em campo com: Lunin; Jimenez, Asensio, Huijsen e Garcia; Cestero, Valverde e Arda Guler; Vinicius Jr, Mastantuono e Gonzalo Garcia.

