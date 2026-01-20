Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORA DA TEMPORADA

Astro da NBA sofre grave lesão e time pode receber valor milionário

Golden State Warriors pode receber R$ 28 milhões para buscar um substituto

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

20/01/2026 - 11:41 h
Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios
Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios -

O Golden State Warriors, time em ascensão na temporada de 2026 da NBA, teve uma baixa importante durante a partida contra o Miami Heat, jogo que aconteceu nesta segunda-feira, 19. O astro da equipe, Jimmy Butler, sofreu uma ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior), e vai desfalcar a equipe pelo restante da temporada, podendo comprometer as chances dos Warriors na disputa por uma vaga nos playoffs.

O lance aconteceu durante o quarto ato da partida, quando Butler saltou no garrafão para receber um passe e acabou colidindo com o adversário Davion Mitchell, do Miami Heat. Quando pisou no chão, o desequilíbrio causou uma torção visível no joelho do jogador, que alegou muita dor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Solução para o desfalque

O Golden State Warriors poderá acionar um recurso chamado Disabled Player Exception (DPE), que permite a equipe substituir um jogador que sofreu uma lesão grave que o impeça de atuar pelo restante da temporada. Se for aprovado, o time poderá absorver um contrato no valor de até 28 milhões de dólares para o ano de 2026. Com limite até dia 5 de fevereiro para efetivar a troca.

Leia Também:

Vitória anuncia novo lateral ex-Bragantino para temporada de 2026
Clássico Ba-Vi do Brasileirão corre risco de adiamento; entenda
Ex-mulher de Daniel Alves é condenada a prestar contas à Justiça

Momento da equipe

A lesão chega no melhor momento da equipe no campeonato. Os Warriors venceram 12 dos seus últimos 16 confrontos, e estavam em uma escalada direta rumo à classificação. O desempenho recente do Jimmy Butler foi crucial neste processo, que com 36 anos se tornou o jogador mais velho a sofrer uma lesão de LCA nos últimos 79 anos de liga.

O técnico da equipe, Steve Kerr, classificou o ocorrido como um golpe devastador para o elenco, se mostrando “preocupado” e abatido, enquanto aguarda mais informações sobre o estado do atleta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

basquete EUA Miami Heat NBA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x