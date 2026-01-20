Astro da NBA sofre grave lesão e time pode receber valor milionário

Jimmy Butler em quadra pelo Golden State Warrios - Foto: Reprodução / X

O Golden State Warriors, time em ascensão na temporada de 2026 da NBA, teve uma baixa importante durante a partida contra o Miami Heat, jogo que aconteceu nesta segunda-feira, 19. O astro da equipe, Jimmy Butler, sofreu uma ruptura de LCA (ligamento cruzado anterior), e vai desfalcar a equipe pelo restante da temporada, podendo comprometer as chances dos Warriors na disputa por uma vaga nos playoffs.

O lance aconteceu durante o quarto ato da partida, quando Butler saltou no garrafão para receber um passe e acabou colidindo com o adversário Davion Mitchell, do Miami Heat. Quando pisou no chão, o desequilíbrio causou uma torção visível no joelho do jogador, que alegou muita dor.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Solução para o desfalque

O Golden State Warriors poderá acionar um recurso chamado Disabled Player Exception (DPE), que permite a equipe substituir um jogador que sofreu uma lesão grave que o impeça de atuar pelo restante da temporada. Se for aprovado, o time poderá absorver um contrato no valor de até 28 milhões de dólares para o ano de 2026. Com limite até dia 5 de fevereiro para efetivar a troca.

Momento da equipe

A lesão chega no melhor momento da equipe no campeonato. Os Warriors venceram 12 dos seus últimos 16 confrontos, e estavam em uma escalada direta rumo à classificação. O desempenho recente do Jimmy Butler foi crucial neste processo, que com 36 anos se tornou o jogador mais velho a sofrer uma lesão de LCA nos últimos 79 anos de liga.

O técnico da equipe, Steve Kerr, classificou o ocorrido como um golpe devastador para o elenco, se mostrando “preocupado” e abatido, enquanto aguarda mais informações sobre o estado do atleta.