Ex-mulher de Daniel Alves é condenada a prestar contas à Justiça

Justiça investiga gestão de bens e cobra contas da ex de Daniel Alves - Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP

A Justiça de São Paulo determinou que Dinorah Santana, ex-mulher e ex-procuradora de Daniel Alves, apresente a prestação de contas referente ao período em que administrou o patrimônio do ex-jogador, entre 2013 e 2023. A decisão atende a uma ação movida por Daniel, que acusa Dinorah de supostos desvios milionários durante os dez anos em que ela foi responsável pela gestão financeira.

De acordo com o processo, que tramita em segredo de Justiça, Daniel Alves afirma que mais de R$ 20 milhões teriam sido desviados de suas contas em benefício próprio de Dinorah. O ex-atleta sustenta ainda que, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 25 milhões foram transferidos de suas contas bancárias.



Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um dos pontos centrais da ação, ele aponta a retirada de R$ 7 milhões entre março e maio de 2023, período imediatamente posterior à sua prisão na Espanha. Com base nessas alegações, Daniel exige esclarecimentos detalhados sobre o destino dos valores.

A defesa de Dinorah Santana nega todas as acusações e atribui a ação judicial a uma suposta retaliação do ex-marido. Segundo os advogados, o processo seria uma resposta a outra demanda movida por ela, de natureza alimentar, na qual solicita pensão para os dois filhos do casal.

Em sua contestação, Dinorah apresentou mais de 130 páginas de conversas e comprovantes bancários. Em diversos trechos, segundo a defesa, o próprio Daniel solicita transferências de valores. Em outras situações, uma funcionária da empresa mantida pelo casal, chamada Natha, aparece como responsável pelo controle das despesas. Atualmente, Natha trabalha exclusivamente para Daniel Alves.

Além disso, Dinorah contratou uma auditoria independente para analisar documentos e recibos, apresentando o relatório à Justiça. O levantamento aponta comprovação do destino de R$ 25,4 milhões.

Desse total, R$ 10,8 milhões teriam sido destinados a despesas relacionadas aos filhos do casal; R$ 4,2 milhões corresponderiam a gastos autorizados por Daniel; e R$ 1,4 milhão a transferências para a conta de Dinorah, também com autorização expressa do ex-jogador. Ainda segundo o relatório, apenas R$ 800 mil não teriam destinação comprovada.

A defesa da ex-procuradora também argumenta que, durante todo o período questionado, tanto Daniel quanto Natha tiveram acesso irrestrito às contas e às movimentações financeiras, sem que qualquer irregularidade tivesse sido apontada anteriormente.

Apesar dos documentos apresentados, a Justiça considerou as informações insuficientes e determinou que Dinorah realize uma prestação de contas detalhada, em formato mercantil, com a discriminação completa de receitas, despesas e saldos relativos ao período em que esteve à frente da gestão financeira do ex-jogador.