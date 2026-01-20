Campeão mundial pelo Internacional é agredido por policiais

Ex-Inter, Perdigão denuncia agressão policial após jogo no Paranaense - Foto: Divulgação/Fifa

O ex-jogador Perdigão, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Internacional em 2006, denunciou ter sido agredido por policiais militares após a partida entre São Joseense e Operário-PR, disputada na Vila Capanema, em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense. O caso veio a público por meio das redes sociais do próprio ex-atleta, que publicou vídeos, fotos e um relato detalhado do ocorrido.

Perdigão ex-jogador do Internacional denuncia agressão policial em Curitiba | Foto: Reprodução

Nas imagens divulgadas, Perdigão aparece sendo atingido por golpes de cassetete e, em seguida, empurrado por um policial. O ex-jogador também compartilhou fotos que mostram hematomas pelo corpo, além de uma nota de repúdio relatando sua versão dos fatos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fotos postadas por Perdigão após agressões sofridas | Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, Perdigão participa de um programa da Federação Paranaense de Futebol (FPF) no YouTube. Em nota oficial, a entidade manifestou apoio ao ex-atleta e informou que acompanhará "os desdobramentos com a atenção necessária, certos de que futebol e violência não combinam".

Natural de Curitiba, Perdigão tem 48 anos e encerrou a carreira como jogador profissional em 2011. Volante de origem, ele passou por clubes como Vasco e Corinthians, mas viveu o auge no Internacional, onde fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006.

Em sua manifestação nas redes sociais, Perdigão afirmou que as agressões teriam ocorrido após um mal-entendido, quando ele se aproximou de um policial apenas para cumprimentá-lo na saída do estádio. Segundo o ex-jogador, não houve qualquer reação ou atitude violenta de sua parte.

Leia a nota de Perdigão publicada nas redes sociais:

"Quero relatar uma situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana.

Neste domingo, dia 18/01, na saída do jogo entre São Joseense x Operário na Vila Capanema, fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão.

Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete.

Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável.

Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível.

Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado.

Agradeço de coração todas as mensagens de apoio e solidariedade que venho recebendo. Apesar de tudo, me encontro bem!

Que Deus abençoe a todos",