Juventus perde recurso e Cristiano Ronaldo garante bolada milionária

Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano - Foto: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP

A Juventus sofreu mais uma derrota fora dos gramados na disputa judicial envolvendo Cristiano Ronaldo. O clube italiano teve negado o recurso apresentado para reaver os 9,8 milhões de euros pagos ao atacante português e, além de manter o repasse ao jogador, ainda terá de arcar com os custos do processo.

A decisão reforça o entendimento do Painel de Arbitragem da Justiça de Turim, que em 2024 já havia dado ganho de causa a Cristiano Ronaldo. Na ocasião, a Juve efetuou o pagamento de aproximadamente 9,8 milhões de euros, valor correspondente a metade do montante originalmente cobrado pelo atleta.

O impasse teve início em 2021, após a saída de Ronaldo do clube de Turim. O jogador passou a exigir o pagamento de salários atrasados referentes ao período da pandemia da COVID-19. Inicialmente, a cobrança girava em torno de 19,6 milhões de euros, mas a Justiça determinou o pagamento de apenas metade desse valor.

Inconformada, a Juventus entrou com um novo recurso tentando anular a decisão e recuperar a quantia já paga, mas o pedido foi rejeitado. Com isso, o clube não só mantém a obrigação financeira com o atleta como também assume as despesas judiciais do caso.

Cristiano Ronaldo defendeu a Juve entre 2018 e 2021. Durante sua passagem pela "Velha Senhora", o português disputou 134 partidas, marcou 101 gols e distribuiu 28 assistências, além de conquistar dois títulos do Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.