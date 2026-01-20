Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Juventus perde recurso e Cristiano Ronaldo garante bolada milionária

Clube italiano tentava reaver 9,8 milhões de euros pagos ao atacante, mas Justiça de Turim manteve decisão favorável ao português

Redação

Por Redação

20/01/2026 - 6:57 h
Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano
Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano -

A Juventus sofreu mais uma derrota fora dos gramados na disputa judicial envolvendo Cristiano Ronaldo. O clube italiano teve negado o recurso apresentado para reaver os 9,8 milhões de euros pagos ao atacante português e, além de manter o repasse ao jogador, ainda terá de arcar com os custos do processo.

A decisão reforça o entendimento do Painel de Arbitragem da Justiça de Turim, que em 2024 já havia dado ganho de causa a Cristiano Ronaldo. Na ocasião, a Juve efetuou o pagamento de aproximadamente 9,8 milhões de euros, valor correspondente a metade do montante originalmente cobrado pelo atleta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O impasse teve início em 2021, após a saída de Ronaldo do clube de Turim. O jogador passou a exigir o pagamento de salários atrasados referentes ao período da pandemia da COVID-19. Inicialmente, a cobrança girava em torno de 19,6 milhões de euros, mas a Justiça determinou o pagamento de apenas metade desse valor.

Leia Também:

João Fonseca perde na estreia e se despede do Australian Open
Ex-meia de Bahia e Vitória vai defender gigante nordestino em 2026
Vitória perde camisa 10 para confronto contra a Juazeirense

Inconformada, a Juventus entrou com um novo recurso tentando anular a decisão e recuperar a quantia já paga, mas o pedido foi rejeitado. Com isso, o clube não só mantém a obrigação financeira com o atleta como também assume as despesas judiciais do caso.

Cristiano Ronaldo defendeu a Juve entre 2018 e 2021. Durante sua passagem pela "Velha Senhora", o português disputou 134 partidas, marcou 101 gols e distribuiu 28 assistências, além de conquistar dois títulos do Campeonato Italiano, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cr7 cristiano ronaldo Futebol internacional justiça Juventus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus no Campeonato Italiano
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x