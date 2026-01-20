João Fonseca perde na estreia e se despede do Australian Open

Cabeça de chave, Fonseca não resiste e se despede na primeira rodada - Foto: WILLIAM WEST / AFP

O brasileiro João Fonseca se despediu do Australian Open ainda na primeira rodada. Em sua estreia no primeiro Grand Slam da temporada, o carioca de 19 anos foi derrotado pelo norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, em 2h41 de confronto disputado em Melbourne.

Cabeça de chave 28 do torneio, Fonseca disputava seu primeiro compromisso oficial em 2026. Antes do Australian Open, o brasileiro havia desistido dos ATPs de Brisbane e Adelaide em razão de dores na lombar. Apesar de figurar inicialmente como 30º no ranking utilizado para a definição dos pré-classificados, ele entrou no grupo dos cabeças de chave após as desistências do britânico Jack Draper e do dinamarquês Holger Rune.

O início de partida foi equilibrado, com João Fonseca demonstrando segurança no saque e confirmando seus primeiros games sem maiores dificuldades. Spizzirri, por sua vez, apostou na regularidade nas trocas do fundo de quadra, induzindo o brasileiro a arriscar mais.

A estratégia surtiu efeito: mesmo com vantagem nos winners — 13 a 4 para Fonseca —, o brasileiro cometeu mais erros não forçados (14 contra 5). No décimo game, o americano conseguiu a única quebra do set e fechou a parcial em 6/4, após 42 minutos. Foi a primeira vez, em cinco participações em Grand Slams, que Fonseca perdeu um set em estreias.

A resposta brasileira veio no segundo set. Logo no game inicial, Fonseca quebrou o saque de Spizzirri e passou a controlar a parcial. Salvou break point com uma paralela de direita, abriu vantagem no placar e voltou a quebrar no quinto game, fazendo 4/1. Empurrado pela torcida brasileira presente no Melbourne Park, ampliou para 5/1 e fechou o set em 6/2, com autoridade. Os números refletiram a mudança de cenário: apenas quatro erros não forçados de Fonseca, contra oito do adversário.

No terceiro set, o panorama voltou a ser amplamente favorável a Spizzirri. Com duas quebras de serviço, o americano impôs um ritmo intenso desde o início e não deu chances de reação ao brasileiro, fechando a parcial em 6/1. Spizzirri somou 14 winners, contra apenas 4 de Fonseca, além de cometer quatro erros não forçados, enquanto o brasileiro acumulou 11.

A situação ficou ainda mais complicada no quarto set. Spizzirri voltou a quebrar o saque de João Fonseca duas vezes e abriu 4 a 1. Durante a parcial, o brasileiro solicitou atendimento médico por conta de um desconforto ao fazer força com a perna esquerda. Sem ser ameaçado, o norte-americano manteve o controle do jogo, fechou em 6/2 e confirmou a vitória.

Agora, João Fonseca volta as atenções para a sequência da temporada sul-americana. Em fevereiro, ele defende os pontos do título do ATP 250 de Buenos Aires, disputado no saibro. Na semana seguinte, entre os dias 14 e 22 de fevereiro, o brasileiro estará em quadra no Rio Open.