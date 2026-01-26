Menu
ESPORTES
ESPORTES

Ídolo na Toca! Marinho aceita proposta e volta ao Vitória após 10 anos

Atacante de 35 anos estava livre no mercado após deixar o Fortaleza

João Grassi

Por João Grassi

26/01/2026 - 16:09 h | Atualizada em 26/01/2026 - 16:40

Imagem ilustrativa da imagem Ídolo na Toca! Marinho aceita proposta e volta ao Vitória após 10 anos
-

É do Leão! Ídolo e com passagem marcante em 2016, Marinho está de volta ao Vitória. O atacante de 35 anos aceitou a proposta enviada pelo clube e deve ser anunciado em breve como novo reforço para a temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo perfil Vegettoria e confirmada pelo Portal A TARDE.

Marinho estava livre no mercado após deixar o Fortaleza. O atacante aceitou oferta de um ano de contrato com valor fixo acrescido de bônus por produtividade A proposta prevê renovação automática condicionada à participação em 60% das partidas do restante de 2026.

Além disso, estão previstos bônus em caso de classificação para competições internacionais, bonificações por desempenho individual, como gols e assistências, além de valores adicionais por cada partida disputada.

Inicialmente, Marinho não estava nos planos da diretoria rubro-negra, que priorizava a contratação de um ponta-esquerda. O desejo do atleta de retornar ao clube em que tem forte identificação pesou no acerto, que também era vontade de grande parte da torcida.

Marinho no Vitória

Fundamental na campanha do Vitória no Brasileirão Série A de 2016, Marinho viveu um dos seus melhores momentos na carreira com a camisa vermelha e preta. Em sua única temporada no Leão, atuou em 43 jogos, marcou 21 gols e deu seis assistências.

Marinho comemora gol pelo Vitória em 2016
Marinho comemora gol pelo Vitória em 2016 | Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

Tags:

Contratação ec vitória Marinho mercado da bola

