FLOPOU

Meia português se aproxima de saída após quase não jogar pelo Vitória

Jogador de 29 anos foi contratado no ano passado

João Grassi

Por João Grassi

26/01/2026 - 19:52 h

Rúben Rodrigues
Rúben Rodrigues -

O Vitória está próximo de dispensar Rúben Rodrigues. De acordo com informação publicada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo Portal A TARDE, o meio-campista português, de 29 anos, encaminhou acordo para uma rescisão amigável com o clube baiano.

Primeiro reforço anunciado pelo Leão na janela de junho de 2025, Rodrigues chegou com expectativa após se destacar no Oxford United, equipe da Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Ele, no entanto, não se firmou no elenco rubro-negro.

Utilizado pelo então técnico Fábio Carille em quatro partidas, Rúben Rodrigues somou apenas 46 minutos com a camisa vermelha e preta, de acordo com o Sofascore. Ele não marcou gols e nem distribuiu assistências durante seus raros momentos em campo.

Leia Também:

Estrangeiros são escanteados no Vitória e Jair Ventura explica decisão
Vitória pode chegar a número recorde de sete estrangeiros no elenco
Fábio Carille explica baixa minutagem de Rúben Rodrigues no Vitória

Sumiço após poucas chances

Após Carille ser demitido do Vitória, Rodrigues foi relacionado por Rodrigo Chagas em dois jogos, mas não saiu do banco. Depois da chegada do atual comandante Jair Ventura, o português saiu de vez dos planos e não foi convocado para os últimos 16 jogos do Brasileirão Série A.

Em 2026, Rúben Rodrigues seguiu fora do planejamento e não treinou com o elenco principal, além de nem ter aparecido no time alternativo que iniciou no Campeonato Baiano.

