Curry faz história e entra no top 20 maiores cestinhas da NBA

Stephen Curry em quadra - Foto: Reprodução / X

O craque americano da NBA, Stephen Curry chegou a mais um marco histórico em sua carreira. Na vitória do Golden State Warriors contra a equipe Minnesota Timberwolves, que terminou com o placar de 111 a 85, o armador superou os números de John Havlicek e entrou no seleto grupo dos 20 maiores pontuadores da história do basquete mundial.

Ao final da partida, o jogador foi além do esperado, além do recorde de Havlicek, ele igualou Paul Pierce, assumindo o posto de décimo nono maior cestinha de todos os tempos. Na temporada atual, Curry tem médias de 27,4 pontos por partida.

Na equipe desde o ano de 2009, Curry acumula ao todo 1.221 partidas pelo Golden State Warriors, sendo assim o jogador que mais entrou em campo na história da equipe.

O próximo jogo do Golden State Warriors é contra a equipe do Utah Jazz, na quarta-feira, 28, pela NBA, a partir das 23h.



Confira o top 20 maiores cestinhas da história da NBA: