HISTÓRICO
Curry faz história e entra no top 20 maiores cestinhas da NBA
Ao superar Havlieck e igualar Paul Pierce, o jogador reafirma seu lugar entre as maiores lendas do basquete mundial
Por Valdomiro Neto
O craque americano da NBA, Stephen Curry chegou a mais um marco histórico em sua carreira. Na vitória do Golden State Warriors contra a equipe Minnesota Timberwolves, que terminou com o placar de 111 a 85, o armador superou os números de John Havlicek e entrou no seleto grupo dos 20 maiores pontuadores da história do basquete mundial.
Ao final da partida, o jogador foi além do esperado, além do recorde de Havlicek, ele igualou Paul Pierce, assumindo o posto de décimo nono maior cestinha de todos os tempos. Na temporada atual, Curry tem médias de 27,4 pontos por partida.
Na equipe desde o ano de 2009, Curry acumula ao todo 1.221 partidas pelo Golden State Warriors, sendo assim o jogador que mais entrou em campo na história da equipe.
O próximo jogo do Golden State Warriors é contra a equipe do Utah Jazz, na quarta-feira, 28, pela NBA, a partir das 23h.
Confira o top 20 maiores cestinhas da história da NBA:
- 1º - LeBron James - 42.786 pontos
- 2º - Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 pontos
- 3º - Karl Malone - 36.928 pontos
- 4º - Kobe Bryant - 33.643 pontos
- 5º - Michael Jordan - 32.292 pontos
- 6º - Kevin Durant - 31.648 pontos
- 7º - Dirk Nowitzki - 31.560 pontos
- 8º - Wilt Chamberlain - 31.419 pontos
- 9º - James Harden - 28.745 pontos
- 10º - Shaquille O'Neal - 28.596 pontos
- 11º - Carmelo Anthony - 28.289 pontos
- 12º - Moses Malone - 27.409 pontos
- 13º - Elvin Hayes - 27.313 pontos
- 14º - Hakeem Olajuwon - 26.946 pontos
- 15º - Russell Westbrook - 26.917 pontos
- 16º - Oscar Robertson - 26.710 pontos
- 17º - Dominique Wilkins - 26.668 pontos
- 18º - Tim Duncan - 26.496 pontos
- 19º - Paul Pierce - 26.397 pontos
- 20º - Stephen Curry - 26.397 pontos
