Adriano Imperador se revolta após a mãe sofrer golpe de R$ 15 mil

Golpista se passa por Adriano e mãe perde R$ 15 mil - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-jogador Adriano Imperador usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 26, para fazer um alerta público sobre um golpe que atingiu diretamente sua família. Segundo o ídolo do futebol brasileiro, um estelionatário se passou por ele e conseguiu enganar sua mãe, que acabou realizando um depósito de R$ 15 mil.

Após perceber a fraude, Adriano gravou um vídeo pedindo atenção aos seguidores e reforçando que não mudou de número de telefone. Na publicação, o ex-atacante demonstrou revolta com a situação e fez um aviso direto ao golpista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Pessoal, eu não troquei de número, meu número é o mesmo. Esse safado… é melhor você devolver, cara! Porque eu vou atrás de você igual um c******, não se mexe com família!”, disse Adriano.

Durante o pronunciamento, o Imperador voltou a alertar amigos, familiares e fãs sobre a atuação de criminosos que utilizam nomes e imagens de pessoas conhecidas para aplicar golpes financeiros. Ainda no vídeo, ele estipulou um prazo para que o valor seja devolvido.

“Pessoal, toma cuidado. Tem um monte de safado aí, mas quando se mete com a família, aí é diferente. Aí você vai ver o diabo descer na terra. Pode devolver, vou te dar 24 horas“, afirmou.

Pouco depois da publicação do vídeo, Adriano também compartilhou uma mensagem reflexiva em suas redes sociais, demonstrando fé e resiliência diante do ocorrido: “O que o inimigo leva, Deus devolve, graças a Deus. Se tiver com raiva, morde as costas”.