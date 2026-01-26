Menu
FUTEBOL NA MESA

Após reunião com Infantino, Lula faz pedido inusitado a Ancelotti

Encontro tratou sobre a Copa do Mundo Feminina que será realizada no Brasil em 2027

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/01/2026 - 21:05 h

Ancelotti, Lula e Infantino tiveram encontro nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto.
Ancelotti, Lula e Infantino tiveram encontro nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto. -

O presidente Lula (PT) recebeu, nesta segunda-feira, 26, no Palácio do Planalto, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, e o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

De acordo com Lula, a pauta do encontro foi a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, com 32 seleções em 8 cidades brasileiras.

“Discutimos como esse Mundial pode ser um marco para o futebol feminino, fortalecer a prática esportiva no país e inspirar meninas e meninos em todo o Brasil. Também reforçamos a importância de usar a visibilidade do evento para temas sociais, especialmente o combate à violência contra mulheres. Estou confiante de que juntos faremos desse Mundial um momento histórico para o esporte e para o nosso país!”, escreveu Lula nas redes sociais.

O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, saiu empolgado da reunião. "Falamos do Mundial Feminino, do Brasil 2027, que vai ser o melhor. E concordamos: o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sede. Teremos três bilhões de pessoas, no mínimo, que vão ver este Mundial feminino [pela TV], que vai ser um êxito total”, disse.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a visita foi importante para reafirmar a importância da Copa do Mundo Feminina 2027 para o Brasil.

"O tema foi futebol feminino, acho que a gente está vivendo um momento ímpar com esse grande evento que vamos ter aqui no Brasil, que vai ser um divisor de águas para o nosso futebol feminino e para o futebol sul-americano, principalmente. Estamos aqui com o presidente Gianni Infantino, que apoia 100% o evento. Queremos realizar o melhor e maior torneio feminino da história. Então, estamos todos juntos, FIFA, CBF, Governo Federal, para fazer a melhor Copa do Mundo e deixar troféu aqui no Brasil."

Pedido a Ancelotti

Após a reunião, Lula fez um pedido inusitado ao técnico Carlo Ancelotti. “Depois de você acabar o contrato com a Seleção Brasileira, por favor, vá treinar o Corinthians”, brincou o presidente.

Durante o encontro, o italiano disse estar “muito motivado” para fazer o Brasil campeão da Copa do Mundo de futebol masculino, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os meses de junho e julho.

x