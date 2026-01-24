Menu
ESPORTES

Copa do Brasil: CBF define data para sorteio da primeira fase com baiano classificado

Competição vai contar com 126 equipes pela primeira vez

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 10:11 h
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O evento vai acontecer na próxima quarta-feira, 28, às 15h no horário de Brasília na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez em sua história, o torneio terá 12S6 participantes. Ao todo, serão nove fases ao longo da competição até a grande final.

Entenda o torneio

A primeira fase do torneio terá como datas-base os dias 18 e 19 de fevereiro. A final, em jogo único, está prevista para o dia 6 de novembro e vai marcar o final da temporada do futebol brasileiro, assim como em 2025.

De acordo com o novo regulamento da competição, participam desta primeira vez os 28 clubes piores ranqueados no RNC (Ranking Nacional de Clubes).

Na primeira fase da Copa do Brasil, os mandos de campo serão definidos através de sorteio. Os duelos serão por meio de cruzamento olímpico baseado no ranking de clubes.

Clubes baianos na Copa do Brasil

A Bahia possui seis clubes participando da Copa do Brasil, com um deles já jogando na primeira fase, saiba quais são:

  • Bahia;
  • Vitória;
  • Jacuipense;
  • Atlético de Alagoinhas;
  • Juazeirense;
  • Porto, que joga na primeira fase.

Clubes que participam da 1ª Fase da Copa do Brasil

  • Ji-Paraná
  • Independente-AP
  • Madureira-RJ
  • Gama-DF
  • Galvez-AC
  • Primavera-SP
  • Velo Clube-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ
  • Betim-MG
  • Tirol-CE
  • Santa Catarina-SC
  • Porto-BA
  • Maguary-PE
  • Bragantino-PA
  • Primavera-MT
  • Laguna-RN
  • Serra Branca-PB
  • IAPE-MA
  • América-SE
  • Piauí-PI
  • Desportiva-ES
  • Araguaína-TO
  • Vasco-AC
  • Guaporé-RO
  • Baré-RR
  • Monte Roraima-RR
  • Ivinhema-MS
  • Pantanal-MS

Edição de 2025

O atual campeão da Copa do Brasil é o Corinthians. O clube paulista venceu o Vasco na final em um placar agregado de 2 a 1, conquistando seu quarto título do torneio.

