Brasil recebe jogos de novo torneio de seleções da Fifa; confira

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira, a criação da Fifa Series, nova competição de seleções que terá sua primeira edição em 2026 e reunirá 48 equipes de todas as confederações. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril e, na prática, funcionará como uma série organizada de amistosos internacionais, com calendário detalhado a ser divulgado em breve.

Entre os destaques está a seleção brasileira feminina, que não apenas participará do torneio como também será anfitriã de um dos grupos. O Brasil sediará os confrontos contra Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, reforçando o processo de preparação do país, que também receberá a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Ao todo, a Fifa Series contará com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo. Serão nove grupos masculinos e três femininos, garantindo a participação de equipes de todos os continentes. No feminino, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também sediarão grupos. Já os grupos masculinos terão partidas realizadas em Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

A proposta do torneio vai além dos resultados em campo. Um dos principais objetivos da Fifa é estimular a evolução competitiva de seleções emergentes ou de menor expressão, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio de práticas de arbitragem, organização de eventos e gestão de competições. Ainda assim, a competição contará com seleções já consolidadas no cenário internacional, como Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, todas classificadas para a Copa do Mundo de 2026.

Grupos masculinos – por sede

Indonésia

Bulgária

Indonésia

Ilhas Salomão

São Cristóvão e Névis

Ruanda (Grupo A)

Estônia

Granada

Quênia

Ruanda

Ruanda (Grupo B)

Aruba

Liechtenstein

Macau

Tanzânia

Porto Rico

Porto Rico

Samoa Americana

Guam

Ilhas Virgens Americanas

Uzbequistão

Gabão

Trinidad e Tobago

Uzbequistão

Venezuela

Azerbaijão

Azerbaijão

Omã

Serra Leoa

Santa Lúcia

Austrália

Austrália

Camarões

China

Curaçao

Nova Zelândia

Cabo Verde

Chile

Finlândia

Nova Zelândia

Cazaquistão

Comores

Cazaquistão

Kuwait

Namíbia

Grupos femininos – por sede

Tailândia

RD Congo

Nepal

Seleção da Oceania

Tailândia

Costa do Marfim

Costa do Marfim

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turcas e Caicos

Brasil