Brasil recebe jogos de novo torneio de seleções da Fifa; confira
Fifa Series estreia em 2026, reúne 48 seleções e terá jogos no Brasil
Por Redação
A Fifa confirmou, nesta segunda-feira, a criação da Fifa Series, nova competição de seleções que terá sua primeira edição em 2026 e reunirá 48 equipes de todas as confederações. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril e, na prática, funcionará como uma série organizada de amistosos internacionais, com calendário detalhado a ser divulgado em breve.
Entre os destaques está a seleção brasileira feminina, que não apenas participará do torneio como também será anfitriã de um dos grupos. O Brasil sediará os confrontos contra Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, reforçando o processo de preparação do país, que também receberá a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Ao todo, a Fifa Series contará com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo. Serão nove grupos masculinos e três femininos, garantindo a participação de equipes de todos os continentes. No feminino, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também sediarão grupos. Já os grupos masculinos terão partidas realizadas em Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.
A proposta do torneio vai além dos resultados em campo. Um dos principais objetivos da Fifa é estimular a evolução competitiva de seleções emergentes ou de menor expressão, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio de práticas de arbitragem, organização de eventos e gestão de competições. Ainda assim, a competição contará com seleções já consolidadas no cenário internacional, como Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, todas classificadas para a Copa do Mundo de 2026.
Grupos masculinos – por sede
Indonésia
- Bulgária
- Indonésia
- Ilhas Salomão
- São Cristóvão e Névis
Ruanda (Grupo A)
- Estônia
- Granada
- Quênia
- Ruanda
Ruanda (Grupo B)
- Aruba
- Liechtenstein
- Macau
- Tanzânia
Porto Rico
- Porto Rico
- Samoa Americana
- Guam
- Ilhas Virgens Americanas
Uzbequistão
- Gabão
- Trinidad e Tobago
- Uzbequistão
- Venezuela
Azerbaijão
- Azerbaijão
- Omã
- Serra Leoa
- Santa Lúcia
Austrália
- Austrália
- Camarões
- China
- Curaçao
Nova Zelândia
- Cabo Verde
- Chile
- Finlândia
- Nova Zelândia
Cazaquistão
- Comores
- Cazaquistão
- Kuwait
- Namíbia
Grupos femininos – por sede
Tailândia
- RD Congo
- Nepal
- Seleção da Oceania
- Tailândia
Costa do Marfim
- Costa do Marfim
- Mauritânia
- Paquistão
- Ilhas Turcas e Caicos
Brasil
- Brasil
- Canadá
- Coreia do Sul
- Zâmbia
