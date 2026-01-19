Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INTERNACIONAL

Brasil recebe jogos de novo torneio de seleções da Fifa; confira

Fifa Series estreia em 2026, reúne 48 seleções e terá jogos no Brasil

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 10:25 h
Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa
Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa -

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira, a criação da Fifa Series, nova competição de seleções que terá sua primeira edição em 2026 e reunirá 48 equipes de todas as confederações. O torneio será disputado nas janelas internacionais de março e abril e, na prática, funcionará como uma série organizada de amistosos internacionais, com calendário detalhado a ser divulgado em breve.

Entre os destaques está a seleção brasileira feminina, que não apenas participará do torneio como também será anfitriã de um dos grupos. O Brasil sediará os confrontos contra Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, reforçando o processo de preparação do país, que também receberá a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

João Fonseca no Australian Open; veja horário e onde assistir
Kauê Furquim faz história no Bahia e estabelece recorde nacional; veja
Endrick soma mais minutos no Lyon do que teve com Xabi no Real Madrid

Ao todo, a Fifa Series contará com 12 grupos de quatro seleções, distribuídos em 11 sedes ao redor do mundo. Serão nove grupos masculinos e três femininos, garantindo a participação de equipes de todos os continentes. No feminino, além do Brasil, Costa do Marfim e Tailândia também sediarão grupos. Já os grupos masculinos terão partidas realizadas em Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

A proposta do torneio vai além dos resultados em campo. Um dos principais objetivos da Fifa é estimular a evolução competitiva de seleções emergentes ou de menor expressão, ao mesmo tempo em que promove o intercâmbio de práticas de arbitragem, organização de eventos e gestão de competições. Ainda assim, a competição contará com seleções já consolidadas no cenário internacional, como Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão, todas classificadas para a Copa do Mundo de 2026.

Grupos masculinos – por sede

Indonésia

  • Bulgária
  • Indonésia
  • Ilhas Salomão
  • São Cristóvão e Névis

Ruanda (Grupo A)

  • Estônia
  • Granada
  • Quênia
  • Ruanda

Ruanda (Grupo B)

  • Aruba
  • Liechtenstein
  • Macau
  • Tanzânia

Porto Rico

  • Porto Rico
  • Samoa Americana
  • Guam
  • Ilhas Virgens Americanas

Uzbequistão

  • Gabão
  • Trinidad e Tobago
  • Uzbequistão
  • Venezuela

Azerbaijão

  • Azerbaijão
  • Omã
  • Serra Leoa
  • Santa Lúcia

Austrália

  • Austrália
  • Camarões
  • China
  • Curaçao

Nova Zelândia

  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlândia
  • Nova Zelândia

Cazaquistão

  • Comores
  • Cazaquistão
  • Kuwait
  • Namíbia

Grupos femininos – por sede

Tailândia

  • RD Congo
  • Nepal
  • Seleção da Oceania
  • Tailândia

Costa do Marfim

  • Costa do Marfim
  • Mauritânia
  • Paquistão
  • Ilhas Turcas e Caicos

Brasil

  • Brasil
  • Canadá
  • Coreia do Sul
  • Zâmbia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FIFA Fifa Series futebol feminino Futebol internacional seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Brasil será sede de novo torneio de seleções anunciado pela Fifa
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x