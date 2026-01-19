João Fonseca no Australian Open; veja horário e onde assistir

João Fonseca estreia no Australian Open como cabeça de chave - Foto: MARTIN KEEP / AFP

João Fonseca dá início oficialmente à temporada de 2026 nesta segunda-feira, 19, com sua estreia no Australian Open, em Melbourne. Pela primeira rodada do torneio, o brasileiro enfrenta o norte-americano Eliot Spizzirri, atual número 89 do ranking mundial, em partida marcada para a 1573 Arena.

O duelo está previsto para começar por volta das 22h40, no horário de Brasília, mas o início depende do término do confronto anterior no mesmo local, entre o chileno Cristian Garin e o italiano Luciano Darderi, agendado para as 21h.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A participação no primeiro Grand Slam do ano marca um momento especial na trajetória de Fonseca. Aos 19 anos, ele disputa pela primeira vez um torneio desse nível como cabeça de chave, reflexo da ascensão registrada ao longo da última temporada, quando alcançou o 30º lugar do ranking da ATP antes de completar 20 anos.

O brasileiro chega ao Australian Open após um período de cuidados físicos. No início do mês, optou por se retirar dos torneios ATP 250 de Brisbane e Adelaide, ambos na Austrália, em razão de um problema na região lombar, priorizando a recuperação para a sequência do calendário.

O confronto contra Spizzirri será o segundo entre os dois jogadores. O único encontro anterior aconteceu no qualifying do US Open de 2024, quando o norte-americano levou a melhor em três sets. Caso avance em Melbourne, Fonseca terá pela frente o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi, número 108 do mundo, e o chinês Wu Yibing, vindo do classificatório.

Além de buscar a classificação para a segunda rodada, João Fonseca tenta igualar ou superar seu melhor desempenho em torneios de Grand Slam. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e também pelo serviço de streaming Disney+.