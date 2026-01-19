Endrick soma mais minutos no Lyon do que teve com Xabi no Real Madrid

Endrick vive virada no Lyon após meses sem espaço no Real - Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

A passagem de Endrick pelo Lyon começou de forma animadora e já sinaliza uma virada importante na temporada do atacante brasileiro. Neste domingo, no Groupama Stadium, o jovem foi titular mais uma vez e participou diretamente da vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês, ao dar a assistência para Abner Vinícius marcar o gol decisivo.

O bom momento se soma ao impacto imediato desde a estreia. No domingo anterior, Endrick havia balançado as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Lille, fora de casa, pela Copa da França. Em apenas duas partidas como titular sob o comando do técnico Paulo Fonseca, o atacante já acumula 161 minutos em campo, com um gol e uma assistência — números superiores aos registrados nos últimos três meses de 2025 pelo Real Madrid, quando era comandado por Xabi Alonso.

No clube espanhol, o cenário foi bem diferente. Uma lesão muscular afastou Endrick da Copa do Mundo de Clubes, competição que marcou o início do trabalho de Xabi Alonso no Real. Após se recuperar, na segunda quinzena de setembro, o brasileiro passou a conviver com a reserva e ficou no banco em oito partidas consecutivas, com poucas chances de atuar.

Ao todo, Endrick entrou em campo apenas três vezes sob o comando de Xabi Alonso, somando 101 minutos, sem marcar gols ou distribuir assistências. Atuou por 12 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e repetiu o mesmo tempo na derrota por 2 a 1 para o Manchester City, pela Champions League. A única vez em que começou como titular foi na vitória por 3 a 2 sobre o Talavera, pela Copa do Rei, sendo substituído aos 32 minutos do segundo tempo por Jude Bellingham.

A escassez de oportunidades levou o atacante de 19 anos a buscar um empréstimo na virada do ano, decisão que resultou em sua chegada ao Lyon. Antes disso, mesmo sem ser titular absoluto, Endrick havia tido mais espaço com Carlo Ancelotti na temporada 2024/25 do Real Madrid, quando disputou 37 partidas e marcou sete gols.

Xabi Alonso acabou demitido do Real Madrid na última segunda-feira, um dia após a estreia de Endrick pelo Lyon. Já adaptado ao novo ambiente, o brasileiro celebrou o primeiro contato com a torcida no estádio do clube francês.

A torcida estava fantástica hoje, não pararam de gritar e cantar. Foi a partida perfeita - declarou Endrick após o jogo contra o Brest.

O desempenho também repercutiu fora de campo. Nas redes sociais do Lyon, Endrick terminou como o segundo mais votado na eleição de melhor jogador da partida, ficando atrás apenas do tcheco Pavel Sulc, autor do primeiro gol da equipe.