Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL

Lula quer Brasil como sede da Copa do Mundo de 2029 e já conversa com a Fifa

Proposta deve ser feita ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, por Lula

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/01/2026 - 10:39 h | Atualizada em 26/01/2026 - 12:00
Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027
Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027 -

Depois de sediar a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2024 — ambas na categoria masculina — e em 2027 ser palco da Copa do Mundo Feminina, o Brasil quer outro grande evento do futebol acontecendo em gramados do país em 2029.

Nesta segunda-feira, 26, o presidente Lula (PT) vai receber o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Brasília, às 11h. Na ocasião, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista deve pedir ao italiano para que o país seja sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A primeira edição do evento realizada pela entidade máxima do futebol mundial aconteceu em 2025, nos Estados Unidos, tendo como campeão o Chelsea, da Inglaterra. Dos 32 times da competição, quatro foram do Brasil: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Leia Também:

Cerimônia da Copa Feminina gera incômodo por destaque ao masculino
Fifa define base da Seleção Brasileira nos EUA para a Copa do Mundo
Nem Apple, nem Samsung: Copa do Mundo terá celular oficial com marca alternativa

Três copas em 14 anos

A primeira dos torneios da Fifa sediados pelo Brasil, neste século, foi em 2013, com a Copa das Confederações. Ao todo, foram seis sedes — Salvador esteve entre elas e recebeu três partidas na Arena Fonte Nova.

Em 2014, o equipamento soteropolitano esteve ao lado de outros 11 estádios para a Copa do Mundo. Foram seis jogos na cidade, com destaque para as goleadas da Holanda sobre a Espanha (5x1), da Alemanha sobre Portugal (4x0) e da França sobre a Suíça (5x2).

No ano que vem, será a vez da Copa do Mundo Feminina, com a capital baiana recebendo cinco jogos. Ao todo, serão oito cidades-sede para a competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

FIFA Lula Mundial de clubes Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

x