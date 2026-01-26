Lula quer Brasil como sede da Copa do Mundo de 2029 e já conversa com a Fifa

Presidente Lula com taça da Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027 - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Depois de sediar a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2024 — ambas na categoria masculina — e em 2027 ser palco da Copa do Mundo Feminina, o Brasil quer outro grande evento do futebol acontecendo em gramados do país em 2029.

Nesta segunda-feira, 26, o presidente Lula (PT) vai receber o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Brasília, às 11h. Na ocasião, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista deve pedir ao italiano para que o país seja sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A primeira edição do evento realizada pela entidade máxima do futebol mundial aconteceu em 2025, nos Estados Unidos, tendo como campeão o Chelsea, da Inglaterra. Dos 32 times da competição, quatro foram do Brasil: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Três copas em 14 anos

A primeira dos torneios da Fifa sediados pelo Brasil, neste século, foi em 2013, com a Copa das Confederações. Ao todo, foram seis sedes — Salvador esteve entre elas e recebeu três partidas na Arena Fonte Nova.

Em 2014, o equipamento soteropolitano esteve ao lado de outros 11 estádios para a Copa do Mundo. Foram seis jogos na cidade, com destaque para as goleadas da Holanda sobre a Espanha (5x1), da Alemanha sobre Portugal (4x0) e da França sobre a Suíça (5x2).

No ano que vem, será a vez da Copa do Mundo Feminina, com a capital baiana recebendo cinco jogos. Ao todo, serão oito cidades-sede para a competição.