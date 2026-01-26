Menu
COPA DO MUNDO FEMININA 2027

Cerimônia da Copa Feminina gera incômodo por destaque ao masculino

Evento de lançamento da Copa Feminina 2027, no Rio, foi alvo de críticas por priorizar a seleção masculina e minimizar o protagonismo das mulheres

Redação

Por Redação

26/01/2026 - 9:05 h
Cerimônia de lançamento da Copa do Mundo Feminina 2027 no Rio de Janeiro
Cerimônia de lançamento da Copa do Mundo Feminina 2027 no Rio de Janeiro -

O lançamento oficial da logomarca da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, realizado neste domingo, 25, no Rio de Janeiro, gerou incômodo entre ex-jogadoras da seleção brasileira. De acordo com a ESPN, a forma como o evento foi conduzido deixou a sensação de que o futebol feminino teve menos protagonismo do que deveria, apesar de se tratar justamente do Mundial da modalidade.

A principal crítica diz respeito ao destaque dado à seleção masculina e às cinco conquistas do Brasil em Copas do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Durante a cerimônia, foram homenageados nomes que representaram o pentacampeonato — Pepe, Mengálvio, Jairzinho, Bebeto e Cafu — além da presença de Ronaldo Fenômeno no palco. Para algumas das convidadas, faltou espaço para valorizar a trajetória e as pioneiras do futebol feminino.

Entre os presentes na plateia estavam as ex-atletas Formiga, Pretinha, Aline Pellegrino (atualmente na CBF) e Roseli, além da atacante Cristiane, do Flamengo, e de Arthur Elias, técnico da seleção feminina.

“Não é sobre os homenageados, mas poderiam homenagear as pioneiras, por exemplo. Claramente o protagonismo não foi das mulheres”, reclamou uma das fontes ouvidas pela ESPN e que acompanhou o evento.

Leia Também:

Ceni garante mais minutos a Dell mesmo com possível reforço no ataque
Copa do Mundo 2026: brasileiros brilham na rodada europeia
Técnico do Grêmio é alvo de críticas por termo de conotação racista

Formiga também manifestou publicamente sua insatisfação. Em entrevista ao site Fut das Minas, a ex-meio-campista, uma das maiores referências da história da seleção feminina, cobrou maior reconhecimento à modalidade.

“A gente, de certa forma, aplaude muitos que fizeram muito pelo futebol e se tornaram referência. Tem atletas ali que foram minhas referências, porque quando eu comecei não tinha meninas. Total respeito. Mas estamos falando de Copa do Mundo Feminina, e acho que o foco deveria ser a Copa do Mundo Feminina”, criticou.

A ex-jogadora fez questão de frisar que não é contrária às homenagens aos ídolos do futebol masculino, mas defendeu equilíbrio e valorização das mulheres que ajudaram a construir a história da modalidade.

“Não estou aqui dizendo que foi errado homenageá-los, não. Acho que, enquanto eles estão vivos, tem que fazer mesmo. Porém, ali havia meninas que fizeram muito pelo futebol feminino, mundialmente falando — não estou falando só de Brasil — e que merecem todo o reconhecimento”, afirmou.

Formiga revelou ainda a intenção de buscar diálogo com a Fifa para corrigir o que considera uma falha simbólica no evento.

“Eu pretendo, com toda sinceridade, conversar com a Jill [Jillian Anne Ellis, diretora da Fifa] para que a gente possa, em um outro momento, ter esse encontro e trazer essas pioneiras, para que elas também sejam homenageadas, porque são merecedoras disso. E que as pessoas também não criem climas ruins, porque estamos em véspera de Copa do Mundo masculina e véspera de Copa do Mundo feminina”, salientou.

A ex-camisa 8 encerrou reforçando o pedido por respeito e integração. “Eu respeito, mas vamos procurar entender o que foi realmente aquilo ali, até por ter mulheres presentes. Só que é importante que haja respeito por nós. Eu acho que poderia ter sido feita a mesma homenagem, todo mundo junto, porque, querendo ou não, somos brasileiros e atletas que muito fizemos pelo nosso país”, completou.

A seleção brasileira feminina, presente em todas as edições da Copa do Mundo, ainda busca o título inédito da competição. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007, quando perdeu a final para a Alemanha. Antes disso, o Brasil terminou em terceiro lugar na edição de 1999.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada pela primeira vez no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho. As partidas acontecerão em oito cidades-sede: Maracanã (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Mineirão (Belo Horizonte), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Neo Química Arena (São Paulo) e Arena Pernambuco (Recife).

