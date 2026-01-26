Cerimônia da Copa Feminina gera incômodo por destaque ao masculino

Cerimônia de lançamento da Copa do Mundo Feminina 2027 no Rio de Janeiro - Foto: Buda Mendes - FIFA/Direitos Reservados

O lançamento oficial da logomarca da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, realizado neste domingo, 25, no Rio de Janeiro, gerou incômodo entre ex-jogadoras da seleção brasileira. De acordo com a ESPN, a forma como o evento foi conduzido deixou a sensação de que o futebol feminino teve menos protagonismo do que deveria, apesar de se tratar justamente do Mundial da modalidade.

A principal crítica diz respeito ao destaque dado à seleção masculina e às cinco conquistas do Brasil em Copas do Mundo (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Durante a cerimônia, foram homenageados nomes que representaram o pentacampeonato — Pepe, Mengálvio, Jairzinho, Bebeto e Cafu — além da presença de Ronaldo Fenômeno no palco. Para algumas das convidadas, faltou espaço para valorizar a trajetória e as pioneiras do futebol feminino.

Entre os presentes na plateia estavam as ex-atletas Formiga, Pretinha, Aline Pellegrino (atualmente na CBF) e Roseli, além da atacante Cristiane, do Flamengo, e de Arthur Elias, técnico da seleção feminina.

“Não é sobre os homenageados, mas poderiam homenagear as pioneiras, por exemplo. Claramente o protagonismo não foi das mulheres”, reclamou uma das fontes ouvidas pela ESPN e que acompanhou o evento.

Formiga também manifestou publicamente sua insatisfação. Em entrevista ao site Fut das Minas, a ex-meio-campista, uma das maiores referências da história da seleção feminina, cobrou maior reconhecimento à modalidade.

“A gente, de certa forma, aplaude muitos que fizeram muito pelo futebol e se tornaram referência. Tem atletas ali que foram minhas referências, porque quando eu comecei não tinha meninas. Total respeito. Mas estamos falando de Copa do Mundo Feminina, e acho que o foco deveria ser a Copa do Mundo Feminina”, criticou.

A ex-jogadora fez questão de frisar que não é contrária às homenagens aos ídolos do futebol masculino, mas defendeu equilíbrio e valorização das mulheres que ajudaram a construir a história da modalidade.

“Não estou aqui dizendo que foi errado homenageá-los, não. Acho que, enquanto eles estão vivos, tem que fazer mesmo. Porém, ali havia meninas que fizeram muito pelo futebol feminino, mundialmente falando — não estou falando só de Brasil — e que merecem todo o reconhecimento”, afirmou.

Formiga revelou ainda a intenção de buscar diálogo com a Fifa para corrigir o que considera uma falha simbólica no evento.

“Eu pretendo, com toda sinceridade, conversar com a Jill [Jillian Anne Ellis, diretora da Fifa] para que a gente possa, em um outro momento, ter esse encontro e trazer essas pioneiras, para que elas também sejam homenageadas, porque são merecedoras disso. E que as pessoas também não criem climas ruins, porque estamos em véspera de Copa do Mundo masculina e véspera de Copa do Mundo feminina”, salientou.

A ex-camisa 8 encerrou reforçando o pedido por respeito e integração. “Eu respeito, mas vamos procurar entender o que foi realmente aquilo ali, até por ter mulheres presentes. Só que é importante que haja respeito por nós. Eu acho que poderia ter sido feita a mesma homenagem, todo mundo junto, porque, querendo ou não, somos brasileiros e atletas que muito fizemos pelo nosso país”, completou.

A seleção brasileira feminina, presente em todas as edições da Copa do Mundo, ainda busca o título inédito da competição. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007, quando perdeu a final para a Alemanha. Antes disso, o Brasil terminou em terceiro lugar na edição de 1999.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada pela primeira vez no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho. As partidas acontecerão em oito cidades-sede: Maracanã (Rio de Janeiro), Mané Garrincha (Brasília), Castelão (Fortaleza), Mineirão (Belo Horizonte), Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Neo Química Arena (São Paulo) e Arena Pernambuco (Recife).