Ceni garante mais minutos a Dell mesmo com possível reforço no ataque

Planejamento do Bahia inclui Dell mesmo com reforço no ataque - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia venceu o Vitória neste domingo, 25, com gol marcado por uma das maiores joias da base do clube: o atacante Dell. Vale ressaltar que o jovem de 17 anos sequer começou a partida como titular, mas, em razão da lesão de Ruan Pablo, viu a oportunidade surgir quando o técnico Rogério Ceni o chamou para entrar em campo aos 13 minutos do primeiro tempo. O atacante não desperdiçou a chance e balançou as redes, garantindo o fim de um longo jejum do Esquadrão.

Após a partida, Rogério Ceni afirmou que o jovem atacante tem correspondido às expectativas depositadas sobre ele. De acordo com o treinador, “sem dúvida nenhuma”, Dell fará parte do elenco principal do Bahia nesta temporada. “Vai estar no grupo, compondo o elenco, entrando ao longo dos jogos e começando partidas”, destacou.

Conforme revelou o comandante tricolor, mesmo com a chegada de um reforço para o ataque, a joia da base seguirá integrada ao grupo principal “porque está merecendo”. Como comparação, Ceni citou o atacante Tiago, que também surgiu nas categorias de base do clube, ganhou espaço no elenco profissional em 2025 e foi negociado nesta temporada.

Chegando mais um atacante, que é o que estamos procurando, ele continuará fazendo parte, porque está merecendo Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Como foi o Tiago, por exemplo, no ano passado [...] Que a gente deixe de contratar um terceiro nove para ter ele (Dell)”, afirmou Rogério Ceni durante a entrevista coletiva após o clássico.

Anteriormente, o treinador já havia projetado maior minutagem não apenas para Dell, mas também para outras promessas das categorias de base do Esquadrão ao longo da temporada. Há pouco mais de dez dias, após a vitória na estreia do ano diante do Jequié, Rogério Ceni destacou que 2026 deve ser encarado como um ano de amadurecimento para os Pivetes de Aço, com a intenção de “dar mais rodagem, mais minutos (aos jovens da base)”.

Na mesma ocasião, o comandante também apontou que Dell poderia aproveitar uma “brecha” no período em que o Bahia não tiver um jogador que faça “sombra” a Willian José, aumentando suas chances de ganhar espaço no elenco profissional: “Se o Dell se dedicar e evoluir, acho que ele pode ser mais utilizado”.