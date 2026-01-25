Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Ceni rebate fama após Ba-Vi no Barradão: "Medo de estádio nenhum"

Com planejamento do treinador, Tricolor bate o Leão no primeiro Ba-Vi de 2026

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

25/01/2026 - 21:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Ceni rebate fama após Ba-Vi no Barradão: "Medo de estádio nenhum"
-

Mesmo com uma formação alternativa, o Bahia saiu do Barradão com um resultado gigante no primeiro Ba-Vi de 2026. Na tarde deste domingo, o Tricolor venceu o Vitória por 1 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, com gol do jovem Dell, e encerrou um jejum de quase seis anos sem triunfar sobre o rival em seus domínios.

Pensando na estreia do Brasileirão, marcada para a próxima quarta-feira contra o Corinthians, Rogério Ceni optou por preservar parte do elenco. O treinador deixou oito atletas considerados titulares fora da lista e administrou a minutagem do grupo às vésperas do início da Série A.

Após o clássico, o comandante explicou que a escolha fez parte do planejamento da temporada e destacou a importância do resultado mesmo em um cenário de rotação.

"A gente precisa pensar a médio e longo prazo. Ganhar um clássico é sempre relevante, ainda mais aqui, onde não vencíamos há anos. O torcedor do Bahia fica feliz, mas tudo passa pelo planejamento. Fisicamente, nosso time ainda está em construção para a Série A, por isso algumas ausências. Começamos com Ruan Pablo e depois entrou Dell, dois garotos de 17 anos. Eles têm função tática e vêm correspondendo. Fico muito feliz por isso", afirmou Ceni.

Leia Também:

Carrasco aos 17 anos, Dell celebra Ba-Vi e quer mais: "Não pode parar"
Nestor cutuca estilo do Vitória após Ba-Vi: "Vive de bola parada"
Caio Alexandre desabafa após quebrar tabu no Barradão: "Eu amo Ba-Vi"

Além da vitória, o técnico também comentou sobre o desempenho fora de casa e minimizou qualquer tipo de receio em atuar como visitante. Após o vice-campeonato no Baianão em 2024 e outros tropeços recentes, o treinador finalmente venceu o Leão no Barradão.

"A gente sabe das dificuldades, mas esse time não tem medo de estádio nenhum. Já competimos aqui outras vezes. Lembro de quando vencíamos por 2 a 0 e sofremos a virada, de quando perdíamos e fomos atrás do empate também. O que atrapalha bastante é o campo, mas não existe insegurança para jogar fora", avaliou.

O nome do jogo acabou sendo justamente Dell, que disputou seu primeiro Ba-Vi como profissional e decidiu o confronto. O atacante saiu do banco após a lesão de Ruan Pablo e mostrou personalidade. Antes do gol, já havia assustado ao acertar o travessão em finalização de primeira dentro da área.

O lance decisivo veio aos 16 minutos do segundo tempo. Rodrigo Nestor encontrou Iago Borduchi em profundidade, o lateral cruzou com precisão e Dell apareceu na área para finalizar rasteiro e vencer o goleiro Gabriel, marcando o único gol da partida.

Ceni, inclusive, indicou que o jovem deve seguir ganhando espaço no elenco ao longo da temporada.

"É um jogador intenso, móvel, que ajuda o time. Com a lesão do Ruan, ele pode entrar ou começar jogando. Mesmo se chegar mais alguém para o setor, ele continua porque está merecendo. É como foi com outros garotos no ano passado", completou o treinador.

x