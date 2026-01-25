Carrasco aos 17 anos, Dell celebra Ba-Vi e quer mais: "Não pode parar"

- Foto: Raphael Miller/Ag. A TARDE

9 de junho de 2008. Foi quando nasceu Wendeson Wanderley Santos de Melo, mais conhecido como Dell, também apelidado de "Haaland do Sertão", ou, para os mais íntimos, o carrasco do Vitória que decidiu o primeiro clássico Ba-Vi de 2026, neste domingo, 25, em pleno Barradão.

Com apenas 17 anos, o jovem atacante tem multa rescisória para um clube do exterior avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões) e é uma das principais promessas do Tricolor.

Apesar da expectativa, foi o companheiro Ruan Pablo, outra grande joia do Tricolor, que iniciou o clássico como titular, que, após sofrer entorse no tornozelo, precisou ser substituído. Do banco de reservas saiu Dell, que recém havia marcado seu primeiro gol no futebol profissional, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro.

Apesar de pouco participativo, o atacante deu uma rápida resposta ao acertar o travessão do goleiro Gabriel em finalização de primeira dentro da área, com a bola quicando em cima da linha antes de ser afastada pela defesa rubro-negra posteriormente.

Foi aos 61 minutos de jogo, quando Rodrigo Nestor acertou um ótimo lançamento em profundidade para o Iago Borduchi, que só fez conduzir com tranquilidade cruzar com categoria para Dell chutar e balançar a rede, marcando o único gol da partida.

Em entrevista na zona mista do Barradão, o "Haaland do Sertão" celebrou o feito e, com uma análise sincera, usou o triunfo heroico para acreditar que, em 2026, a campanha fora de casa do Bahia será diferente em relação ao ano passado, que, "não foi uma das melhores" conforme admitiu o camisa 99.

"Só tenho que agradecer a Deus, como toda entrevista eu falo, por todo esse momento que eu estou vivendo. A gente sabe que no ano passado a nossa campanha fora de casa não foi uma das melhores, mas esse ano começamos com o pé direito, ganhando clássico. Foi um jogo muito complicado, mas foi muito mérito nosso pela semana que a gente fez de trabalho, escutamos muito a comissão", completou o jogador.

"Nos bastidores, muito elogio eu escuto da galera, eles incentivam. Mas eu acho que não pode parar, ainda mais a gente que veio da base, que está crescendo agora no futebol profissional. É aproveitar cada oportunidade. Agora é descansar e focar quarta, que já começa o Brasileiro com um jogo muito difícil", concluiu.

Dell tem sete jogos como profissional, com dois gols marcados. Sensação nas divisões de base, o jogador soma convocações para a Seleção Brasileira de base, com o título do Sul-Americano Sub-17 conquistado em 2025 ao lado de Ruan Pablo.