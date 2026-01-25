"Da Inglaterra"? Bahia responde Fábio Mota com deboche após Ba-Vi

- Foto: Raphael Miller/Ag. A TARDE

O apito final do triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Vitória contou com um toque de deboche do Tricolor. Após quebrar um tabu de sete jogos sem vencer o rival no Barradão, o clube provocou o presidente do Leão, Fábio Mota, ao fazer publicação mencionando uma das declarações recentes polêmicas do dirigente.

Em entrevista coletiva concedida em dezembro do ano passado, o gestor se referiu ao Bahia como time "da Inglaterra" ao falar sobre o peso financeiro do futebol brasileiro após os rebaixamentos dos nordestinos Sport, Ceará e Fortaleza. A declaração foi mencionada pelo Esquadrão após o Ba-Vi.

THE ENGLISH TEAM OF BAIXA DO SAPATEIROS WINS! "O time inglês da Baixa dos Sapateiros vence!" escreveu o Bahia nas redes sociais

Com gol de Dell, o Tricolor se manteve 100% no Campeonato Baiano e confiante para o início do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, 28, a equipe encara o Corinthians, na Vila Belmiro, às 20h, pela primeira rodada da competição.