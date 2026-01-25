Menu
ESPORTES

Caio Alexandre desabafa após quebrar tabu no Barradão: "Eu amo Ba-Vi"

Volante do Bahia comemora primeiro triunfo em clássico no Barradão

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

25/01/2026 - 19:29 h | Atualizada em 25/01/2026 - 19:57
Ficou difícil imaginar o Clássico Ba-Vi nos últimos anos sem Caio Alexandre. Um dos jogadores mais emblemáticos em jogos contra o Vitória desde que chegou, seja dentro ou fora de campo, o camisa 19 do Bahia celebrou o seu primeiro triunfo no Barradão e afirmou que "ama jogar o Ba-Vi".

Na zona mista do Estádio Manoel Barradas, o meio-campista destacou a importância da vitória e admitiu que o "grupo aprendeu muito a jogar o Ba-Vi". Esse foi 12ª clássico do volante, com três derrotas, quatro empates e cinco triunfos.

"Ganhar Ba-Vi é sempre importante e esse grupo aprendeu muito a jogar clássico, eu particulamente amo jogar Ba-Vi. Sempre me coloco à disposição para estar presente em campo por que eu sei que é diferente jogar esse jogo e graças a Deus conseguimos esse triunfo no dia de hoje", comentou.

"O time deles sempre busca jogada de cruzamento, com mais ímpeto físico, mas a nossa equipe se portou muito bem com a nossa identidade de jogo, que é ter a posse e propor jogo, fizemos isso muito bem. O nosso gol é uma construção de lá de trás", completou Caio Alexandre.

Com 15 pontos em cinco jogos no Campeonato Baiano, o Tricolor agora foca no Brasileirão. A equipe estreia na competição na próxima quarta-feira, 28, às 20h, na Vila Belmiro, contra o Corinthians.

