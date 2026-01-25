Menu
ESPORTES
POLEMIZOU!

Nestor cutuca estilo do Vitória após Ba-Vi: "Vive de bola parada"

Titular no Ba-Vi, meia exaltou o desempenho do Bahia fora de casa

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

25/01/2026 - 19:45 h
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia -

Titular no clássico Ba-Vi deste domingo, 25, o meia Rodrigo Nestor ajudou o Bahia a quebrar um tabu de seis anos sem ganhar do Vitória no Barradão. Após a partida, o jogador destacou "um jogo de muita personalidade" e deu um pitaco sobre o estilo de jogo do Rubro-Negro, que, segundo ele, "vive de bola parada".

Todo mundo sabe que o Vitória vive de bola parada
Rodrigo Nestor - Em entrevista na zona mista no Barradão

"Importantíssimo (o triunfo). A gente entra para ganhar qualquer jogo e hoje não era diferente, queríamos muito vencer aqui dentro. Fizemos um jogo de muita personalidade, a gente vinha sendo cobrado para fazer um jogo fora de casa bom em todos os aspectos, conseguimos atacar mais no primeiro tempo e no segundo as coisas mudaram um pouco", disse o jogador.

Questionado sobre as diferenças do triunfo no Barradão em relação aos Ba-Vis disputados anteriormente, Nestor destacou que cada duelo tem "sua particularidade" e citou o gramado do Barradão e o calor de Salvador para afirmar: "clássico se decide em detalhes".

"Cada jogo tem sua particularidade, em um campo pior das outras vezes e com muito calor, por que jogar às 16h aqui na Bahia é complicado, mas a equipe se portou bem e soube se defender. Clássico se decide em detalhes e fizemos um belo gol também, de um menino da base, o que só mostra a força desse elenco". completou.

Rodrigo Nestor fez seu 50ª jogo com a camisa do Bahia neste domingo. O atleta tem oito gols marcados e seis assistências distribuidas com a equipe azul, vermelha e branca.

Tags:

Clássico Ba-Vi ecbahia ecvitória Rdorigo Nestor

