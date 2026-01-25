DERROTA DOLORIDA
Vitória vê fim do tabu de seis anos contra o Bahia no Barradão
Leão da Barra não perdia para o rival no seu estádio desde 2020
Por João Grassi
Com a derrota por 1 a 0 no clássico Ba-Vi deste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Vitória viu um tabu importante que tinha contra o Bahia ser encerrado. O Rubro-Negro não perdia para o rival no Barradão desde março de 2020, há quase seis anos.
Antes do confronto desta tarde, o Leão estava sete jogos consecutivos sem perder para o Tricolor no Estádio Manoel Barradas. Foram quatro derrotas e três empates neste recorte, incluindo resultados importantes como a final do Campeonato Baiano de 2024 e o 2 a 1 pela 28ª rodada no Brasileirão de 2025.
Apesar do resultado positivo naquele ano, o triunfo de 2020 é visto com ressalvas, já que as duas equipes atuaram com times de transição. Por isso, ao considerar apenas confrontos entre os elencos principais, o jejum do Bahia era ainda maior.
Considerando este recorte, a última vitória do Bahia no Barradão havia acontecido em 2018, quando derrotou o Vitória por 1 a 0 e garantiu o título do Campeonato Baiano naquela temporada.
Leia Também:
Histórico recente do Vitória em clássicos no Barradão
- Vitória 0 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2026
- Vitória 2 x 1 Bahia — Campeonato Brasileiro 2025
- Vitória 1 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2025
- Vitória 2 x 2 Bahia — Campeonato Brasileiro 2024
- Vitória 3 x 2 Bahia — Campeonato Baiano 2024
- Vitória 3 x 2 Bahia — Campeonato Baiano 2024
- Vitória 1 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2022
- Vitória 1 x 0 Bahia — Copa do Nordeste 2021
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes