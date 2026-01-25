Menu
HOME > ESPORTES
DERROTA DOLORIDA

Vitória vê fim do tabu de seis anos contra o Bahia no Barradão

Leão da Barra não perdia para o rival no seu estádio desde 2020

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 21:13 h | Atualizada em 25/01/2026 - 23:12
Caíque sendo marcado por Rodrigo Nestor no clássico deste domingo, 25
Caíque sendo marcado por Rodrigo Nestor no clássico deste domingo, 25

Com a derrota por 1 a 0 no clássico Ba-Vi deste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Vitória viu um tabu importante que tinha contra o Bahia ser encerrado. O Rubro-Negro não perdia para o rival no Barradão desde março de 2020, há quase seis anos.

Antes do confronto desta tarde, o Leão estava sete jogos consecutivos sem perder para o Tricolor no Estádio Manoel Barradas. Foram quatro derrotas e três empates neste recorte, incluindo resultados importantes como a final do Campeonato Baiano de 2024 e o 2 a 1 pela 28ª rodada no Brasileirão de 2025.

Apesar do resultado positivo naquele ano, o triunfo de 2020 é visto com ressalvas, já que as duas equipes atuaram com times de transição. Por isso, ao considerar apenas confrontos entre os elencos principais, o jejum do Bahia era ainda maior.

Considerando este recorte, a última vitória do Bahia no Barradão havia acontecido em 2018, quando derrotou o Vitória por 1 a 0 e garantiu o título do Campeonato Baiano naquela temporada.

Histórico recente do Vitória em clássicos no Barradão

  • Vitória 0 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2026
  • Vitória 2 x 1 Bahia — Campeonato Brasileiro 2025
  • Vitória 1 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2025
  • Vitória 2 x 2 Bahia — Campeonato Brasileiro 2024
  • Vitória 3 x 2 Bahia — Campeonato Baiano 2024
  • Vitória 3 x 2 Bahia — Campeonato Baiano 2024
  • Vitória 1 x 1 Bahia — Campeonato Baiano 2022
  • Vitória 1 x 0 Bahia — Copa do Nordeste 2021

