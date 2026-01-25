Jair defende sistema de três zagueiros e vê Vitória superior no Ba-Vi

Jair Ventura no clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória perdeu por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, e viu uma longa invencibilidade de seis anos sem perder para o rival no Barradão ser encerrada. Após o apito final, Jair Ventura comentou sobre o jogo e reforçou o discurso dos jogadores de que faltou efetividade para conquistar um melhor resultado.

Em entrevista coletiva, o técnico rubro-negro afirmou que o goleiro Ronaldo, do rival, pode ter feito "a defesa do campeonato". Ele chegou a citar alguns lances que considerou como "chances claras" desperdiçadas.

"No primeiro tempo o Ronaldo fez praticamente um milagre na cabeçada do Erick e depois uma chance clara do Erick dentro da pequena área, sozinho, acabou botando para fora. Eles tiveram uma chance também na trave, uma desatenção nossa numa saída curta. O Bahia aproveitou de nossos erros. A gente teve mais chances, uma bola na trave do Kayzer, algumas chances, mas não traduzimos as oportunidades em gol", lamentou Ventura.

Quando você tem chances e não faz, o futebol não perdoa. Nosso adversário aproveitou. Jair Ventura - Técnico do Vitória

De acordo com Jair, o volume ofensivo do Vitória foi superior ao do último clássico Ba-Vi disputado no Barradão, quando o Leão derrotou o Bahia por 2 a 1, pela 28ª rodada do Brasileirão de 2025. O treinador deixou claro que considerou sua equipe superior ao adversário na partida.

"A primeira palavra que eu falei no intervalo foi capricho, de um volume tão grande que nós tivemos. Muito maior que a nossa última vitória contra eles. Tivemos muito mais volume, muito mais controle do jogo, e a gente não venceu. Só que eu também não posso vir aqui e falar que a gente fez um jogo igual do Red Bull [derrota por 4 a 0], onde o adversário foi muito melhor. Nós fomos melhores no jogo, tivemos mais chances que o nosso adversário, que foi efetivo e fez gol", explicou.

Jair Ventura também criticou a condução da arbitragem no duelo. Para ele, o árbitro Wagner Francisco Silva Souza não deixou o jogo rolar da maneira mais adequada e gastou tempo desnecessário para fazer intervenções.

"Depois que eles fizeram o gol souberam congelar bem a partida. Isso é do jogo também. Eu só falei com o Wagner [Francisco, árbitro], que uma hora ele foi lá do banco dos caras e dava o cartão. Ficou dois, três minutos para dar cartão e voltar. Não precisa ir lá. Dá o cartão, aplica, deixa o jogo rolar. Acho que quem está em casa quer ver o jogo, não quer ver a bola parada. A gente quer ver o jogo. O jogo para cá, oportunidades para lá e para cá. O jogo aberto, o jogo jogado", criticou.

Jair rebate críticas para sistema 3-4-3

Ao ser questionado sobre a possibilidade de abrir mão do seu habitual sistema de três zagueiros, Jair Ventura demonstrou muito incômodo. Ele relembrou diversas situações em que o Rubro-Negro atuou no 3-4-3 e conseguiu resultados importantes.

"Já estou sentindo uma certa coisa com os três zagueiros. Diversas equipes grandes jogam com os três zagueiros. Eu não vejo problema. A gente jogou com os três zagueiros quando eu cheguei, não foi? Quando a gente chegou e antes da gente, como construímos mais vitórias? Foi com os três zagueiros ou sem?. Quantos jogos a gente ganhou do Santos na história lá na Vila? Um só, com quantos zagueiros foram? Qual foi o maior placar elástico do Vitória na Série A do ano passado? Quantas vezes a gente tinha feito, antes dos três zagueiros, três gols? Nenhuma", pontuou.

Jair Ventura durante coletiva | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

O treinador chegou a dizer que as críticas para o esquema são "covardia e sacanagem". Ele garantiu que, caso não tivesse funcionado, o sistema de três zagueiros já não estaria mais sendo utilizado nos jogos.

"Não tem problema nisso. Com três zagueiros a gente chegou numa pontuação de pré-libertadores. É ruim? É errado? Agora, se toda a derrota que a gente tiver a falar que é culpa do sistema, isso é um pouco de covardia. Querer esperar as coisas não acontecerem para falar de um sistema vitorioso. Se não fosse vitorioso, a gente já teria mudado. Só que quando vence, ninguém fala dos três zagueiros. Se toda vez que a gente perder for falar dos três zagueiros, é sacanagem"

Estreia no Brasileirão

O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão.