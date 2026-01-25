Gabriel diz que Vitória teve "chances claras" em derrota no clássico

Gabriel Vasconcelos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o goleiro Gabriel Vasconcelos concedeu entrevista na zona mista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.

De acordo com Gabriel, o Rubro-Negro criou "chances claras" para sair na frente do placar e pecou pela falta de efetividade. Ele lamentou o resultado negativo e pontuou sobre a importância de estar atento ao "detalhe" nos clássicos.

"A gente tentou, o time correu, lutamos, produzimos, tivemos chances claras de abrir o placar e sair na frente. Sabemos que clássico é decidido no detalhe, eles chegaram ali em uma ocasião e fizeram gol. É triste, a gente fica chateado pra caramba, porque a gente queria muito essa vitória, o nosso torcedor também", lamentou Gabriel.

Na sequência, Gabriel falou em virar a chave e projetou uma melhora na estreia do Campeonato Brasileiro. O arqueiro afirmou que a Série A é o "carro-chefe" do Leão na temporada 2026.

"Não tem muito tempo a lamentar. Quarta-feira já começa nosso carro-chefe do ano, que é o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que aprender com os detalhes que tem pra melhorar do jogo de hoje. Já pensar em quarta-feira que é, como eu falei, nosso carro-chefe", finalizou.

Situação na tabela e próximo desafio

Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar esta rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.

O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão.