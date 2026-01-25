GOLEIRO
Gabriel diz que Vitória teve "chances claras" em derrota no clássico
Leão da Barra foi superado pelo Bahia neste domingo, 25
Por João Grassi
Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o goleiro Gabriel Vasconcelos concedeu entrevista na zona mista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.
De acordo com Gabriel, o Rubro-Negro criou "chances claras" para sair na frente do placar e pecou pela falta de efetividade. Ele lamentou o resultado negativo e pontuou sobre a importância de estar atento ao "detalhe" nos clássicos.
"A gente tentou, o time correu, lutamos, produzimos, tivemos chances claras de abrir o placar e sair na frente. Sabemos que clássico é decidido no detalhe, eles chegaram ali em uma ocasião e fizeram gol. É triste, a gente fica chateado pra caramba, porque a gente queria muito essa vitória, o nosso torcedor também", lamentou Gabriel.
Na sequência, Gabriel falou em virar a chave e projetou uma melhora na estreia do Campeonato Brasileiro. O arqueiro afirmou que a Série A é o "carro-chefe" do Leão na temporada 2026.
"Não tem muito tempo a lamentar. Quarta-feira já começa nosso carro-chefe do ano, que é o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que aprender com os detalhes que tem pra melhorar do jogo de hoje. Já pensar em quarta-feira que é, como eu falei, nosso carro-chefe", finalizou.
Situação na tabela e próximo desafio
Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar esta rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.
O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, novamente no Barradão.
