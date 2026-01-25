Menu
ESPORTES
FALTOU CAPRICHAR

Baralhas diz que Vitória teve mais oportunidades que o Bahia no Ba-Vi

Meio-campista foi titular na derrota por 1 a 0 no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

25/01/2026 - 18:24 h | Atualizada em 26/01/2026 - 0:21
Imagem ilustrativa da imagem Baralhas diz que Vitória teve mais oportunidades que o Bahia no Ba-Vi
-

Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o volante Gabriel Baralhas viu uma boa partida do Leão apesar da derrota. Ele concedeu entrevista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.

De acordo com Baralhas, o Rubro-Negro teve mais oportunidades de marcar gols que o rival, mas não conseguiu ser efetivo e deixou o resultado escapar por isso. O meio-campista projeta que a equipe "vai evoluir" com o decorrer da temporada.

"Cara, acho que fizemos um bom jogo, tivemos mais oportunidades e faltou caprichar. É isso, faltou caprichar para a gente fazer os gols e não perder o jogo. A gente sabe que está no começo, temos que evoluir nisso e tenho certeza que a gente vai evoluir no decorrer do ano", disse Baralhas para a reportagem da TVE.

"Eles tiveram duas chances, se não me engano. A gente volumou, criamos, só que a gente não foi eficaz. Pagamos", disse o volante na zona mista.

Ainda de acordo com Baralhas, a derrota no clássico não vai abalar o elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro. "Não atrapalha. Mesmo que tivessemos ganhado, não ficaríamos iludidos. Sabemos do que somos capazes, temos que evoluir nesses aspectos".

Situação na tabela

Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar a rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.

O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, novamente no Barradão, às 19h.

Tags:

campeonato baiano EC Vitória 2026 entrevista Gabriel Baralhas Vitória 0x1 Bahia

Ver todas

