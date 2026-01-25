FALTOU CAPRICHAR
Baralhas diz que Vitória teve mais oportunidades que o Bahia no Ba-Vi
Meio-campista foi titular na derrota por 1 a 0 no Barradão
Por João Grassi
Titular na derrota do Vitória por 1 a 0 no clássico contra o Bahia, neste domingo, 25, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o volante Gabriel Baralhas viu uma boa partida do Leão apesar da derrota. Ele concedeu entrevista após o apito final no Estádio Manoel Barradas.
De acordo com Baralhas, o Rubro-Negro teve mais oportunidades de marcar gols que o rival, mas não conseguiu ser efetivo e deixou o resultado escapar por isso. O meio-campista projeta que a equipe "vai evoluir" com o decorrer da temporada.
"Cara, acho que fizemos um bom jogo, tivemos mais oportunidades e faltou caprichar. É isso, faltou caprichar para a gente fazer os gols e não perder o jogo. A gente sabe que está no começo, temos que evoluir nisso e tenho certeza que a gente vai evoluir no decorrer do ano", disse Baralhas para a reportagem da TVE.
"Eles tiveram duas chances, se não me engano. A gente volumou, criamos, só que a gente não foi eficaz. Pagamos", disse o volante na zona mista.
Ainda de acordo com Baralhas, a derrota no clássico não vai abalar o elenco para a estreia no Campeonato Brasileiro. "Não atrapalha. Mesmo que tivessemos ganhado, não ficaríamos iludidos. Sabemos do que somos capazes, temos que evoluir nesses aspectos".
Leia Também:
Situação na tabela
Com seis pontos conquistados no Baianão e atualmente na 3ª posição, o Vitória pode ainda terminar a rodada fora do G-4 da classificação a depender dos demais resultados.
O Leão da Barra agora muda o foco para a estreia pelo Brasileirão Série A, quando encara o Remo, na próxima quarta-feira, 28, novamente no Barradão, às 19h.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes